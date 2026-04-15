Καβάλα: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία της 3χρονης που σκοτώθηκε στο τροχαίο

Σε κλίμα ανείπωτης οδύνης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (15/4) η κηδεία της 3χρονης που έσβησε στην άσφαλτο το Μεγάλο Σάββατο. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν το παιδί με μπομπονιέρες, ροζ τούλια και λευκά λουλούδια, μετατρέποντας την τελετή σε έναν συμβολικό «γάμο», όπως ζήτησε με μια συγκλονιστική ανάρτηση ο θείος της. «Είστε όλοι καλεσμένοι στον γάμο της πριγκίπισσας μας. Καλό παράδεισο καρδούλα μου, να δώσεις δύναμη στη μαμά για να ζήσει», έγραψε στα social media, αποτυπώνοντας την τραγωδία μιας οικογένειας που ξεκληρίστηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Την ώρα που το λευκό φέρετρο οδηγούνταν στην τελευταία του κατοικία, η 27χρονη μητέρα του κοριτσιού συνέχιζε να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή μετά τα βαρύτατα τραύματα που υπέστη. Στο ίδιο δυστύχημα, ο 10χρονος αδελφός της 3χρονης τραυματίστηκε στη σπονδυλική στήλη και νοσηλεύεται στην Παιδοχειρουργική κλινική της Αλεξανδρούπολης, ενώ ο 28χρονος πατέρας φέρει ελαφρύτερα τραύματα.

Η έρευνα της Τροχαίας Καβάλας για τις συνθήκες της τραγωδίας στην επαρχιακή οδό Ελευθερούπολης – Σερρών φέρνει στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Το μοιραίο μεσημέρι, ο 28χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και συγκρούστηκε με σφοδρότητα με διερχόμενο αυτοκίνητο. Η 3χρονη βρισκόταν στην αγκαλιά της μητέρας της στο κάθισμα του συνοδηγού και όχι σε ειδικό κάθισμα ασφαλείας, γεγονός που αποδείχθηκε μοιραίο. Η τραγωδία αποκτά ακόμη πιο σκοτεινές διαστάσεις από το γεγονός ότι ο πατέρας, που βρισκόταν στο τιμόνι, δεν διέθετε καν δίπλωμα οδήγησης, αφήνοντας μια πικρή γεύση για το πόσο εύκολα μπορεί να χαθεί μια ζωή λόγω της έλλειψης των στοιχειωδών κανόνων ασφαλείας.