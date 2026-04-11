Καβάλα: Στην αγκαλιά της μητέρας του καθόταν το 3χρονο παιδί που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Το παιδάκι μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο της Καβάλας, ενώ η μητέρα του σοβαρά τραυματισμένη έχει ήδη περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Αγκαλιά στο μπροστινό κάθισμα φέρεται να είχε η μητέρα το τρίχρονο παιδί που σκοτώθηκε νωρίτερα σε τροχαίο ατύχημα στην Εθνική Οδό Καβάλας - Σερρών, στο οποίο ενεπλάκη όχημα με μια τετραμελή οικογένεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδάκι μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο της Καβάλας, ενώ η μητέρα του σοβαρά τραυματισμένη έχει ήδη περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Το άλλο παιδί της οικογένειας, αγόρι 10 ετών έχει κακώσεις στη σπονδυλική στήλη και διακομίζεται στην Παιδοχειρουργική του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, ενώ ο πατέρας που ήταν κι ο οδηγός δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για εκτροπή της πορείας του αυτοκινήτου, σύμφωνα με αυτά που είπε ο πατέρας οδηγός του αυτοκινήτου στο νοσοκομείο.

Σημειώνεται ότι χρειάστηκε και απεγκλωβισμός ατόμων από την Πυροσβεστική.

