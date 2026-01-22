«Καβαλάρης» σε πολική αρκούδα ο Τραμπ μετά τη συμφωνία για Γροιλανδία - Το πρωτοσέλιδο του Economist
Με έναν ευρηματικό τρόπο σχολιάζει ο Economist το «πλαίσιο συμφωνίας» στο οποίο φέρεται να κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον γενικό γραμματέα του NATO.
Με ένα ιδιαίτερα ευφάνταστο πρωτοσέλιδο κυκλοφορεί ο Economist μετά το «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατόπιν διαβουλεύσεων με τον γενικό γραμματέα του NATO, Μαρκ Ρούτε.
Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται γυμνός από τη μέση και πάνω να κάθεται πάνω σε μια πολική αρκούδα, το ζώο που είναι σήμα κατατεθέν της Αρκτικής. Μάλιστα, η εικόνα παραπέμπει ευθέως σε γνωστά στιγμιότυπα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να ιππεύει άλογα ημίγυμνος.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία για το περίγραμμα αυτής της συμφωνίας, που έδωσε στη δημοσιότητα ο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Eυρωπαίοι σύμμαχοί τους θα συνεργαστούν τόσο στην ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος» όσο και στην εξόρυξη ορυκτών στη Γροιλανδία. Μάλιστα, όπως τονίζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, η συμφωνία θα έχει διάρκεια «για πάντα» και θα καλύπτει όχι μόνο τη Γροιλανδία, αλλά και ολόκληρη την Αρκτική.