«Καβαλάρης» σε πολική αρκούδα ο Τραμπ μετά τη συμφωνία για Γροιλανδία - Το πρωτοσέλιδο του Economist

Με ένα ιδιαίτερα ευφάνταστο πρωτοσέλιδο κυκλοφορεί ο Economist μετά το «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατόπιν διαβουλεύσεων με τον γενικό γραμματέα του NATO, Μαρκ Ρούτε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται γυμνός από τη μέση και πάνω να κάθεται πάνω σε μια πολική αρκούδα, το ζώο που είναι σήμα κατατεθέν της Αρκτικής. Μάλιστα, η εικόνα παραπέμπει ευθέως σε γνωστά στιγμιότυπα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να ιππεύει άλογα ημίγυμνος.

The Greenland crisis holds lessons for all countries. America’s friends need to prepare for a world in which they are alone and NATO is no more: https://t.co/dnnHOYfk6m pic.twitter.com/9hMCr9mn9V — The Economist (@TheEconomist) January 21, 2026

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία για το περίγραμμα αυτής της συμφωνίας, που έδωσε στη δημοσιότητα ο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Eυρωπαίοι σύμμαχοί τους θα συνεργαστούν τόσο στην ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος» όσο και στην εξόρυξη ορυκτών στη Γροιλανδία. Μάλιστα, όπως τονίζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, η συμφωνία θα έχει διάρκεια «για πάντα» και θα καλύπτει όχι μόνο τη Γροιλανδία, αλλά και ολόκληρη την Αρκτική.