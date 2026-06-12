Καβατζίκης για γάμο Μπάρκα: «Δεν υπάρχει κανένα απαγορευτικό στο να ανεβάσουμε φωτογραφίες»

Την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής της θα ζήσει το Σάββατο 13 Ιουνίου η Δανάη Μπάρκα! Ο γάμος της με τον Φάνη Μπότση είναι κάτι που περίμενε εδώ και μήνες και δεν κρατιέται να το ζήσει στο φουλ και μάλιστα ένα τριήμερο γλέντι που ξεκινά από απόψε Παρασκευή 12 Ιουνίου με ένα pre wedding party με πολύ χορό και ποτό.

Καμία απαγόρευση

Ο γάμος και τα πάρτι δεν θα είναι αυτό που λες «ξέφραγο αμπέλι», δεν πρόκειται όμως να είναι και κάτι απαγορευμένο και κλειστό προς τον έξω κόσμο, αποκάλυψε ο Άρης Καβατζίκης, φίλος της νύφης που θα παρευρεθεί στο event. «Διάβασα για κάτι drones, για κάτι απαγορευτικά και μια ειδική ομάδα security που θα διαφυλάξει το προσωπικό στοιχείο του μυστηρίου. Αυτό έχει μία πολύ μεγάλη δόση υπερβολής.

Κανένα απαγορευτικό δεν υπάρχει σε εμάς τους φίλους της να ανεβάσουμε φωτογραφίες ή οτιδήποτε. Δεν έχει υπάρξει καμία απαγόρευση για να βγάλουμε και να δημοσιεύσουμε οποιαδήποτε φωτογραφία. Δεν λάβαμε ποτέ κανένα μήνυμα και εγώ πιστεύω ότι ποτέ δεν θα λάβουμε τέτοιο μήνυμα».

Ηχηρές απουσίες

Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος έδωσε κάποιες πληροφορίες για το πώς θα είναι η τελετή. «Είναι ένας γάμος χειροποίητος και θα παρευρεθούν περίπου 170 άτομα. Πολλά πράγματα τα έχει φτιάξει η Δανάη με τα χέρια της. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και ο Αλέξης Γεωργούλης έχουν θεατρικές παραστάσεις το Σάββατο. Επίσης δεν πιστεύω ότι θα είναι η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης».

Συνοδεία δύο αντρών στον γάμο

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» και αποκάλυψε ποιοι θα είναι εκείνοι που θα παραδώσουν τη Δανάη στον γαμπρό, ενώ μοιράστηκε και τα συναισθήματά του για το χαρμόσυνο γεγονός. «Διάφοροι με ρωτάνε και λέω πως είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η Δανάη είναι πάρα πολύ χαρούμενη και πολύ ευτυχισμένη. Από κει και πέρα, ο γάμος είναι κάτι που έχω πάντα στο μυαλό μου σαν κάτι δευτερεύον. Ίσως τη συνοδεύσω και εγώ και ο μπαμπάς της στην εκκλησία.

Σε μια τέτοια στιγμή θα συγκινηθείς με την έννοια ότι μετά από τόσα χρόνια, που μεγαλώνεις ένα παιδί, έρχεται μια στιγμή που βρήκε έναν άνθρωπο που τον αγαπάει. Αυτό, αυτόματα, περνάει στη μνήμη σου και τρέχει όλη η ιστορία. Όταν είχα μάθει τη σχέση και είχα αρχίσει να τη βλέπω και να τους συναναστρέφομαι κάπως, είχα καταλάβει ότι υπάρχει κάτι πολύ καυτό και δυνατό. Δηλαδή δεν μου έκανε εντύπωση η απόφαση του γάμου, το ψιλοπερίμενα».