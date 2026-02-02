Καβγάς για... τρίχες

Για… τρίχες πλακώθηκαν Άδωνις Γεωργιάδης και Πέτη Πέρκα. Κι όμως, κυριολεκτούμε.

Όλα άρχισαν όταν η βουλευτής της Νέας Αριστεράς κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στον υπουργό Υγείας για την «κατασπατάληση» πόρων στις δομές Υγείας στο Αμύνταιο.

«Δεν σας είδα στα εγκαίνια στο Κέντρο Υγείας στο Αμύνταιο. Είστε κατά του έργου; Δεν είστε με τα καλά σας. Για βουλευτής Φλωρίνης δεν κάνετε. Να σας χαίρονται οι ψηφοφόροι σας, από τότε που πήγατε στο καράβι για τη Γάζα κάτι έπαθαν τα μυαλά σας, δεν εξηγείται αλλιώς!», απάντησε ο Άδωνις που ως γνωστόν δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω.



Αυτό που υπήρξε απρόσμενο πάντως, ήταν το σχόλιο της Πέτης Πέρκα για την εξωτερική εμφάνιση του υπουργού. «Κι εγώ θα μπορούσα να σας πω ότι από τότε που βάλατε καινούρια μαλλιά, πήραν τα μυαλά σας αέρα!», ανέφερε και μίλησε για διαστρέβλωση των λεγομένων της, υποστηρίζοντας πως «όσες κορδέλες και να κόψετε, οι ανάγκες των συμπολιτών μου δεν καλύπτονται».



«Λυπούμαι που δεν σας αρέσουν τα μαλλιά μου, αλλά εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ!», ανταπάντησε ο υπουργός και επέμεινε να βγάζει στη σέντρα τη βουλευτή για τη συμμετοχή της στο Global Flotilla, λέγοντάς της πως «ως προς τα μυαλά σας, θα έχουμε μια διαφωνία. Το συμφέρον της Ελλάδας ήταν με το Ισραήλ και όχι με το καράβι που ήσασταν. Βλάψατε το εθνικό συμφέρον!».



Όλα τα είχαμε δει στη Βουλή, ο τσακωμός για τις τρίχες μας έλειπε...