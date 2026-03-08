Καύσιμα: «Φωτιά» στις τιμές - Άλμα έως 0,18 ευρώ σε μία εβδομάδα, πλησιάζει τη βενζίνη το diesel

Πριν ακόμη φανεί πού θα σταθεροποιηθεί το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, οι αυξήσεις έχουν ήδη αρχίσει να περνούν στις ελληνικές αντλίες – και μάλιστα με έντονο ρυθμό.



Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η πρώτη εβδομάδα μετά την έναρξη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή έκλεισε με σημαντικές ανατιμήσεις, κυρίως στο πετρέλαιο κίνησης.



Η μέση τιμή του ντίζελ εκτινάχθηκε την Παρασκευή 6 Μαρτίου στα 1,743 ευρώ ανά λίτρο, από 1,565 ευρώ που ήταν στις 27 Φεβρουαρίου, δηλαδή πριν από την έναρξη της κρίσης.



Πρόκειται για αύξηση 0,178 ευρώ ανά λίτρο μέσα σε μόλις επτά ημέρες, μία από τις πιο απότομες μεταβολές των τελευταίων μηνών.



Η άνοδος είναι τόσο έντονη που το πετρέλαιο κίνησης πλησιάζει πλέον επικίνδυνα την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης.



Την ίδια περίοδο, η μέση τιμή της Βενζίνης ανέβηκε από 1,751 ευρώ σε 1,82 ευρώ ανά λίτρο, σημειώνοντας αύξηση 0,069 ευρώ ανά λίτρο.



Με απλά λόγια, το πρώτο κύμα ανατιμήσεων είναι ήδη εδώ – και αν συνεχιστεί η ανοδική πορεία του πετρελαίου διεθνώς, οι οδηγοί θα δουν ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις στα πρατήρια τις επόμενες εβδομάδες.

Συναγερμός για τα καύσιμα αν το πετρέλαιο ξεπεράσει τα 100 δολάρια

Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα μείνει ανεπηρέαστη από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έστειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου , θέτοντας μάλιστα και το «όριο συναγερμού» για την ενεργοποίηση μέτρων στην αγορά καυσίμων.



Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου (8/3) στο MEGA, ο υπουργός παραδέχθηκε ότι οι διεθνείς αναταράξεις στην αγορά πετρελαίου θα μετακυλιστούν αναπόφευκτα και στις ελληνικές αντλίες.



«Η Ελλάδα δεν θα παραμείνει ανεπηρέαστη από όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το κρίσιμο όριο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η τιμή του πετρελαίου Brent.

«Με πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κινητοποιούμαστε», σημείωσε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το πότε η κυβέρνηση θα εξετάσει παρεμβάσεις στην αγορά.



Παρόμοια προειδοποίηση είχε διατυπώσει πριν από λίγες ημέρες και ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις.

Τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ενεργοποιήσει μηχανισμούς στήριξης σε προηγούμενες κρίσεις, όπως κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και στην ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία.



Όπως είπε, εφόσον η κατάσταση κλιμακωθεί, θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών.



Για τις τελικές αποφάσεις παρέπεμψε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.



Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι εξετάζονται ήδη:

η επαναφορά επιδότησης τύπου fuel pass,

η διατήρηση ή επέκταση του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην εμπορία καυσίμων.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται το θέμα να τεθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακόμη και στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ μέσα στον Μάρτιο, εφόσον η ενεργειακή πίεση ενταθεί.

Επάρκεια πετρελαίου – Αποθέματα άνω των 90 ημερών

Ο Σταύρος Παπασταύρου επιχείρησε πάντως να καθησυχάσει τις ανησυχίες για την επάρκεια καυσίμων στην Ελλάδα. Όπως αποκάλυψε, μετά από σύσκεψη που είχε την προηγούμενη εβδομάδα με τα διυλιστήρια, τα αποθέματα πετρελαίου στη χώρα υπερβαίνουν το όριο ασφαλείας. «Τα αποθέματα πετρελαίου στα διυλιστήρια είναι πάνω από 90 ημέρες», ανέφερε.



Ερωτηθείς αν έχει ζητηθεί από τα διυλιστήρια να περιορίσουν τις εξαγωγές, εξήγησε ότι υπάρχει ευελιξία, «ένα μεγάλο μέρος των εξαγωγών των ελληνικών διυλιστηρίων γίνεται χωρίς μακροχρόνιες συμβάσεις. Αυτό σημαίνει ότι, αν χρειαστεί, μπορούν να περιοριστούν ώστε να ενισχυθεί η επάρκεια στην εγχώρια αγορά».