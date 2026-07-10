Καύσιμα: Πώς θα γίνει η μείωση των 10 και 5 λεπτών – Το παρασκήνιο της συμφωνίας με τα διυλιστήρια

Άμεση κυβερνητική παρέμβαση για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα κίνησης ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, εξειδικεύοντας τις σχετικές εξαγγελίες που έκανε νωρίτερα στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews, ο κ. Χατζηδάκης έκανε γνωστό ότι από την ερχόμενη εβδομάδα και έως τα τέλη Αυγούστου, οι καταναλωτές θα δουν μειώσεις της τάξεως των 10 λεπτών το λίτρο στην απλή αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ κίνησης.

«Μποναμάς» 40 εκατομμυρίων από τα διυλιστήρια

Όπως εξήγησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, από τις αρχές Ιουλίου καταγράφονται έντονες ανοδικές τάσεις στη βενζίνη και το πετρέλαιο, γεγονός που κινητοποίησε το οικονομικό επιτελείο. Σε συνεννόηση με τα εγχώρια διυλιστήρια, επιτεύχθηκε συμφωνία προκειμένου οι δύο μεγάλοι όμιλοι της χώρας, η Helleniq Energy και η Motor Oil, να συνεισφέρουν εθελοντικά από 20 εκατομμύρια ευρώ έκαστος.

«Η προσφορά αυτή, συνολικού ύψους 40 εκατ. ευρώ, θα χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνηση προκειμένου να μειωθεί η τιμή της απλής αμόλυβδης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κίνησης κατά 5 λεπτά, χωρίς κανένα δημοσιονομικό κόστος για το Κράτος», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.

Πώς θα υπολογιστεί η μείωση στην αντλία

Η μείωση των 10 και 5 λεπτών αντίστοιχα θα εφαρμοστεί σε σχέση με το επίπεδο των τιμών που καταγράφηκε σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου. Ο κ. Χατζηδάκης έσπευσε πάντως να διευκρινίσει ότι οι τιμές λιανικής επηρεάζονται καθημερινά από τις διεθνείς διακυμάνσεις και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν οι διεθνείς τιμές παρουσιάσουν περαιτέρω άνοδο μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, η τελική διαφορά θα είναι πιο περιορισμένη, ενώ αν υποχωρήσουν, το όφελος για την τσέπη των οδηγών θα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Σε κάθε περίπτωση, όπως τόνισε, οι καταναλωτές θα πληρώνουν το καύσιμο φθηνότερα από όσο θα κόστιζε χωρίς τη συγκεκριμένη παρέμβαση. Οι τεχνικές λεπτομέρειες αναμένεται να οριστικοποιηθούν τις επόμενες ημέρες σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.

Οι διεθνείς παράγοντες που «άναψαν» φωτιά στις τιμές

Αναφερόμενος στους λόγους που οδήγησαν στο νέο κύμα ανατιμήσεων, ο Κωστής Χατζηδάκης επεσήμανε ότι παρά την προσωρινή αποκλιμάκωση που είχε φέρει η συμφωνία στη Μέση Ανατολή, μια σειρά από νέους διεθνείς παράγοντες ανέτρεψαν το σκηνικό.

Η κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης λόγω της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου παγκοσμίως, η απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ από τη Ρωσία, αλλά και οι καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή, δημιούργησαν εκ νέου συνθήκες πίεσης. «Είπαμε λοιπόν, αντί να περιμένουμε, να σπεύσουμε άμεσα προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές», κατέληξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.