Καύσιμα: Στην αντλία η έκπτωση των 10 λεπτών – Πόσο πέφτουν οι τιμές, ανησυχίες για νέες αυξήσεις

Στα πρατήρια καυσίμων άρχισε να αποτυπώνεται από την Τρίτη η συμφωνία κυβέρνησης και ελληνικών διυλιστηρίων για τη μείωση των τιμών στην αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η πίεση που δέχονται νοικοκυριά και επαγγελματίες από το νέο κύμα ανατιμήσεων στην ενέργεια.



Η παρέμβαση προβλέπει μείωση έως 10 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και έως 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, με την έκπτωση να ισχύει έως το τέλος Αυγούστου 2026.



Το μέτρο έχει οριζόντιο χαρακτήρα και αφορά όλους τους καταναλωτές, καθώς εφαρμόζεται στο σύνολο των εταιρειών εμπορίας καυσίμων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

Οι νέες τιμές στην αγορά – Πού αναμένεται να «κάτσει» η αντλία



Τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων δείχνουν ότι πριν από την εφαρμογή της έκπτωσης η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφωνόταν περίπου στα 1,979 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης βρισκόταν στα 1,854 ευρώ ανά λίτρο.



Με βάση τις εκτιμήσεις της αγοράς, η παρέμβαση των διυλιστηρίων αναμένεται να οδηγήσει:

την αμόλυβδη βενζίνη κοντά στα 1,88 ευρώ το λίτρο,



το πετρέλαιο κίνησης περίπου στα 1,80 ευρώ το λίτρο.



Ωστόσο, οι παράγοντες του κλάδου ξεκαθαρίζουν ότι οι τελικές τιμές θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των διεθνών αγορών πετρελαίου, καθώς μια νέα άνοδος του κόστους ενέργειας μπορεί να περιορίσει το όφελος.

Πώς εφαρμόζεται η έκπτωση των διυλιστηρίων



Η μείωση που συμφωνήθηκε προβλέπει:



7,95 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο προ ΦΠΑ στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων,



4,05 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο προ ΦΠΑ στο πετρέλαιο κίνησης.



Η έκπτωση εμφανίζεται ξεχωριστά στα τιμολόγια των εταιρειών εμπορίας καυσίμων και αφορά τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται από τις 14 Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου 2026.



Στόχος είναι το όφελος να μεταφερθεί άμεσα στην τελική τιμή που βλέπει ο οδηγός στην αντλία.

HELLENiQ ENERGY και Motor Oil βάζουν «πλάτη» με 40 εκατ. ευρώ



Η HELLENiQ ENERGY ήταν η πρώτη εταιρεία που ανακοίνωσε την ενεργοποίηση έκτακτου προγράμματος στήριξης ύψους 20 εκατ. ευρώ, μέσω του οποίου χρηματοδοτείται η μείωση των τιμών στα καύσιμα που διατίθενται στην ελληνική αγορά.



Η εταιρεία υπογράμμισε ότι η παρέμβαση γίνεται σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης λόγω της τουριστικής περιόδου, αλλά και σημαντικών πιέσεων στη διύλιση διεθνώς, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου.



Αντίστοιχη συμμετοχή ανακοίνωσε και η Motor Oil, η οποία επισήμανε ότι οι έντονες διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές δημιουργούν δυσκολίες τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις.



Συνολικά, τα δύο ελληνικά διυλιστήρια συνεισφέρουν 40 εκατ. ευρώ, με στόχο να περιοριστεί το κόστος για την ελληνική αγορά καυσίμων.

Η διεθνής κρίση «ροκανίζει» την έκπτωση



Παρά τη μείωση που περνά στην αγορά, οι διεθνείς εξελίξεις συνεχίζουν να ασκούν ισχυρές πιέσεις.



Η αυξημένη καλοκαιρινή ζήτηση, οι περιορισμοί στις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή δημιουργούν ένα περιβάλλον υψηλού κόστους.



Στελέχη της αγοράς σημειώνουν ότι η έκπτωση λειτουργεί κυρίως ως «ασπίδα» απέναντι σε νέες αυξήσεις και όχι ως εγγύηση για μεγάλη αποκλιμάκωση των τιμών.



Οι προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες – Μικρές αυξήσεις παρά την έκπτωση



Παρά την εφαρμογή των μειώσεων, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι τιμές ενδέχεται να παρουσιάσουν μικρές ανοδικές κινήσεις τις επόμενες ημέρες, λόγω των διεθνών πιέσεων.



Οι εκπρόσωποι των πρατηριούχων επισημαίνουν ότι η αποκλιμάκωση στις τιμές των διυλισμένων προϊόντων θα έρθει μόνο όταν αποκατασταθεί η σταθερότητα στις διεθνείς αγορές.



Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, οι συνεχιζόμενες εντάσεις, η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, η υψηλή ζήτηση του καλοκαιριού και η κατάσταση στις διεθνείς ενεργειακές υποδομές κρατούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.



Η επιστροφή σε πιο ομαλές συνθήκες εκτιμάται ότι θα απαιτήσει χρόνο, ακόμη και στην περίπτωση που υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων.





