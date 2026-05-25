Κόσμος Κλιματική Αλλαγή Μεγάλη Βρετανία Καύσωνας Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Καύσωνας μέσα στον Μάιο στη Μεγάλη Βρετανία: Πάνω από 33 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο

Το προηγούμενο ρεκόρ των 32,8°C κρατούσε εδώ και δεκαετίες, από το 1922 και το 1944.

Καύσωνας στο Λονδίνο/Reuters
Μαρία Κατρινάκη
Ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Μάιο καταγράφηκε στη Μεγάλη Βρετανία σήμερα, Δευτέρα 25/5, με τον υδράργυρο να αγγίζει του 33,5 βαθμού Κελσίου κοντά στο Λονδίνο.

Η θερμοκρασία άγγιξε σήμερα τους 33,5°C σε περιοχή κοντά στο Λονδίνο, τη μεγαλύτερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ τον συγκεκριμένο μήνα, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η νέα μέτρηση έγινε στο αεροδρόμιο Heathrow Airport, δυτικά της βρετανικής πρωτεύουσας, με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία να αναφέρει στην πλατφόρμα X ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να ανέβουν ακόμη περισσότερο μέσα στην ημέρα.

