Καύσωνας μέσα στον Μάιο στη Μεγάλη Βρετανία: Πάνω από 33 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο

Ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Μάιο καταγράφηκε στη Μεγάλη Βρετανία σήμερα, Δευτέρα 25/5, με τον υδράργυρο να αγγίζει του 33,5 βαθμού Κελσίου κοντά στο Λονδίνο.

Η θερμοκρασία άγγιξε σήμερα τους 33,5°C σε περιοχή κοντά στο Λονδίνο, τη μεγαλύτερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ τον συγκεκριμένο μήνα, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

London swelters as a heat dome grips parts of the UK and northwestern Europe pic.twitter.com/TBu8Gh7j27 — Reuters (@Reuters) May 25, 2026

Το προηγούμενο ρεκόρ των 32,8°C κρατούσε εδώ και δεκαετίες, από το 1922 και το 1944.

Η νέα μέτρηση έγινε στο αεροδρόμιο Heathrow Airport, δυτικά της βρετανικής πρωτεύουσας, με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία να αναφέρει στην πλατφόρμα X ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να ανέβουν ακόμη περισσότερο μέσα στην ημέρα.