Καύσωνας μέσα στον Μάιο στη Μεγάλη Βρετανία: Πάνω από 33 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο
Ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Μάιο καταγράφηκε στη Μεγάλη Βρετανία σήμερα, Δευτέρα 25/5, με τον υδράργυρο να αγγίζει του 33,5 βαθμού Κελσίου κοντά στο Λονδίνο.
Η θερμοκρασία άγγιξε σήμερα τους 33,5°C σε περιοχή κοντά στο Λονδίνο, τη μεγαλύτερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ τον συγκεκριμένο μήνα, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.
Το προηγούμενο ρεκόρ των 32,8°C κρατούσε εδώ και δεκαετίες, από το 1922 και το 1944.
Η νέα μέτρηση έγινε στο αεροδρόμιο Heathrow Airport, δυτικά της βρετανικής πρωτεύουσας, με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία να αναφέρει στην πλατφόρμα X ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να ανέβουν ακόμη περισσότερο μέσα στην ημέρα.