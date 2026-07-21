Καύσωνας: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την Τετάρτη - Πού θα φτάσει τους 43 βαθμούς

Ο καύσωνας συνεχίζει να δοκιμάζει τη χώρα, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει έκτακτο δελτίο για την Τετάρτη (22/7), προειδοποιώντας για πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές.

Η ΕΜΥ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για τις συνθήκες καύσωνα που αναμένονται αύριο, με τον υδράργυρο να αναμένεται να φτάσει κατά τόπους ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ:

Θεσσαλία: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 41 έως 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 43°C.

Ανατολική Στερεά: Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 40 με 41°C.

Ανατολική Πελοπόννησος: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 41 έως 42 βαθμούς Κελσίου.

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιηθεί τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

Καύσωνας και σήμερα - Οι 8 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες

Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν στη χώρα και σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, με τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας να ξεπερνούν τοπικά τους 41°C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Ωλένη Ηλείας, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 41,4°C.

Στον σχετικό χάρτη αποτυπώνεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας σε ολόκληρη τη χώρα έως τις 17:00 ώρα Ελλάδας της Τρίτης 21 Ιουλίου 2026, ενώ στον αντίστοιχο πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40°C σε 17 σταθμούς, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 3% του συνόλου του δικτύου. Παράλληλα, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 27°C σε 157 σταθμούς, δηλαδή περίπου στο 28% του συνόλου.

Με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία να δείχνουν νέα κορύφωση των θερμοκρασιών την Τετάρτη, οι επόμενες ώρες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα θερμές, κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της πορτοκαλί προειδοποίησης της ΕΜΥ.