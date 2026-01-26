Καύσωνας ρεκόρ στην Αυστραλία: Άγγιξε τους 50 βαθμούς το θερμόμετρο - «Λιώνει» ο νότος

Ιστορικός καύσωνας είναι σε εξέλιξη σε όλη τη νοτιοανατολική Αυστραλία οδηγώντας σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και θερμοκρασίες κοντά στους 50 βαθμούς Κελσίου σε πολλές πολιτείες.



Η διάρκεια του καύσωνα είναι επίσης αξιοσημείωτη, καθώς αναμένεται να διαρκέσει επτά έως οκτώ συνεχόμενες ημέρες, η μεγαλύτερη διάρκεια από τη δεκαετία του 1930 σε τμήματα της Νέας Νότιας Ουαλίας, με θερμοκρασίες άνω των 40 °C σε μια μεγάλη έκταση της ενδοχώρας.

Σύμφωνα με το ABC, στη Μελβούρνη αναμένεται να σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες των τελευταίων 17 ετών την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, μετά τις θερμοκρασίες ρεκόρ σε τμήματα της Νότιας Αυστραλίας τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, συμπεριλαμβανομένης της μέγιστης θερμοκρασίας 49,5 °C στην Ceduna.

Ο τρέχων καύσωνας έχει ήδη ανεβάσει τις θερμοκρασίες έως και 21 °C πάνω από τον μέσο όρο. Μερικές από τις ιστορικές μέγιστες θερμοκρασίες τη Δευτέρα ήταν:

49,5 °C στο Ceduna, η πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ.

48,6 °C στο Wudinna, η πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ.

47,3 °C στο Trangie, η πιο ζεστή μέρα από το 1932.

46,1 °C στο Dubbo, η πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ.

Είναι αξιοσημείωτο όμως ότι για αυτή την εβδομάδα προβλέπονται ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες - μόλις ένας βαθμός από τα ρεκόρ των πολιτειών της Νότιας Αυστραλίας και της Νέας Νότιας Ουαλίας και πιθανώς ένα νέο ρεκόρ για τη Βικτώρια με 49 °C.



Μερικές από τις πιο αξιοσημείωτες προβλέψεις για την Τρίτη περιλαμβάνουν:

Βικτώρια

49 °C για τη Μιλντούρα, πιθανό νέο ρεκόρ για τη Βικτώρια. Το τρέχον ρεκόρ της πολιτείας είναι 48,8 °C στο Χόπετουμ το 2009.

48 °C για το Swan Hill, η πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ. Το τρέχον ρεκόρ είναι 47,5 °C το 2019.

45 °C για τη Μελβούρνη, η πιο ζεστή ημέρα από το 2009, που έφερε το ρεκόρ όλων των εποχών της πόλης στα 46,4 °C.

Νέα Νότια Ουαλία

48 °C για το Ivanhoe, η πιο ζεστή ημέρα από το 2004.

Νότια Αυστραλία



48 °C στο Renmark, κοντά στο ρεκόρ των 48,6 °C από το 2019.