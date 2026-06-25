Καύσωνας στη Γαλλία: Γιατί τα air condition ανεβάζουν το «θερμόμετρο» στην πολιτική σκηνή

Καθώς οι θερμοκρασίες εκτοξεύονται σε πρωτοφανή επίπεδα, η Γαλλία αναγκάζεται να επανεξετάσει τις διαχρονικές επιφυλάξεις της απέναντι σε μία από τις πιο άμεσες απαντήσεις στην κλιματική κρίση: τον κλιματισμό.

Τις τελευταίες ημέρες η συζήτηση γύρω από τον κλιματισμό έχει αναζωπυρωθεί. Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, ζητά ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης κλιματιστικών, ενώ ακόμη και οι παραδοσιακά αντίθετοι Πράσινοι αναγνωρίζουν πλέον ότι η χρήση κλιματισμού ίσως καταστεί αναπόφευκτη, αναφέρει το BBC.

Σήμερα, η διάδοση του κλιματισμού στη Γαλλία παραμένει χαμηλή, καθώς μόλις το 25% των νοικοκυριών διαθέτει μονάδα κλιματισμού. Αντίθετα, το ποσοστό φτάνει το 50% στην Ισπανία και την Ιταλία, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία αγγίζει το 90%.

Ακόμη πιο περιορισμένη είναι η παρουσία κλιματιστικών σε νοσοκομεία και σχολεία. Χιλιάδες σχολικές μονάδες αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους αυτή την εβδομάδα, ενώ γιατροί και νοσηλευτές καταγγέλλουν ότι οι συνθήκες εργασίας γίνονται ολοένα και πιο αφόρητες.

Με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου – και η Τρίτη να καταγράφεται ως η θερμότερη ημέρα στην ιστορία των μετρήσεων στη Γαλλία – πολλοί πολίτες σπεύδουν να προμηθευτούν φορητές μονάδες κλιματισμού, προκειμένου τα παιδιά να μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα ή οι κάτοικοι διαμερισμάτων να αντέξουν τις νύχτες.

Reuters

Οι Πράσινοι σπάνε το ταμπού της «anti-clim» πολιτικής

Παράλληλα, όλο και περισσότεροι από τους παραδοσιακούς επικριτές του κλιματισμού, κυρίως από τον χώρο της οικολογικής αριστεράς, παραδέχονται ότι θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της προσαρμογής της χώρας στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η επικεφαλής του κόμματος των Οικολόγων, Μαρί Τοντελιέ, έσπασε ένα μακροχρόνιο πολιτικό ταμπού δηλώνοντας ότι ο κλιματισμός θα είναι απαραίτητος σε σχολεία και νοσοκομεία. «Υπάρχουν πλέον χώροι όπου δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή της σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή στάσης, καθώς μέχρι πρόσφατα το οικολογικό κίνημα στη Γαλλία θεωρούσε τον κλιματισμό μία από τις χειρότερες λύσεις απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστήριζαν ότι ο κλιματισμός δεν αντιμετωπίζει τις αιτίες της υπερθέρμανσης του πλανήτη αλλά απλώς μετριάζει τις συνέπειές της. Επιπλέον, προειδοποιούσαν ότι καθιστώντας τις ακραίες θερμοκρασίες πιο ανεκτές, αποδυναμώνει τη βούληση για ουσιαστική δράση απέναντι στα αίτια της κλιματικής κρίσης.

Παράλληλα, ο κλιματισμός δέχεται κριτική επειδή συμβάλλει και ο ίδιος στην επιδείνωση του προβλήματος. Η λειτουργία του απαιτεί ηλεκτρική ενέργεια, η οποία σε πολλές χώρες εξακολουθεί να παράγεται από ορυκτά καύσιμα. Επιπλέον, τα ψυκτικά αέρια που χρησιμοποιούνται στις συσκευές αποτελούν ισχυρά αέρια του θερμοκηπίου και συχνά διαρρέουν στην ατμόσφαιρα.

Ένα ακόμη ζήτημα είναι η λεγόμενη «αστική θερμική νησίδα», καθώς οι εξωτερικές μονάδες αποβάλλουν θερμό αέρα στους δρόμους. Ορισμένες μελέτες υποστηρίζουν ότι το φαινόμενο αυτό μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία στις πόλεις κατά δύο έως και τρεις βαθμούς Κελσίου.

Νοσοκομεία και σχολεία στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης

Η επιφυλακτικότητα απέναντι στον κλιματισμό έχει επηρεάσει και τη δημόσια πολιτική. Τα νέα πρότυπα κατασκευής και ανακαίνισης κτιρίων δίνουν έμφαση στη θερμομόνωση, το πράσινο και τις προηγμένες τεχνολογίες φυσικού αερισμού, με στόχο να καταστεί περιττή η χρήση κλιματιστικών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νέο μεγάλο νοσοκομείο που κατασκευάζεται στη Νάντη, όπου μόνο τα μισά δωμάτια θα διαθέτουν κλιματισμό, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τα συνδικάτα των υγειονομικών.

«Υπό τις σημερινές περιβαλλοντικές συνθήκες, θα έπρεπε να υπάρχει κλιματισμός παντού», δήλωσε ο Ολιβιέ Τεριέν του συνδικάτου CGT.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η συντηρητική πρόεδρος της Περιφέρειας Παρισιού, Βαλερί Πεκρές, η οποία κατηγορεί το κράτος ότι λειτουργεί υπό την επιρροή μιας «αντι-κλιματιστικής ιδεολογίας».

«Ο κλιματισμός πρέπει να αποτελεί μέρος της λύσης, μαζί με άλλες μεθόδους δροσισμού», υπογράμμισε.

Η ίδια έχει θέσει ως στόχο όλα τα λεωφορεία και τα τρένα της περιφέρειας να διαθέτουν κλιματισμό έως το 2032, ασκώντας παράλληλα κριτική στους προκατόχους της για την αδράνειά τους στο θέμα.

Η πρόταση της Λεπέν για εθνικό «σχέδιο κλιματισμού»

Η πολιτική δεξιά στη Γαλλία υπήρξε διαχρονικά πιο θετική απέναντι στον κλιματισμό, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον Εθνικό Συναγερμό (RN) της Μαρίν Λεπέν.

Η Λεπέν προτείνει ένα εθνικό «σχέδιο κλιματισμού» για τον εξοπλισμό όλων των σχολείων και νοσοκομείων της χώρας. Παράλληλα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του κόμματος Ζαν-Φιλίπ Τανγκί, το πρόγραμμα προβλέπει κρατικά εγγυημένα άτοκα δάνεια ύψους 20 δισ. ευρώ, ώστε 30 έως 40 εκατομμύρια πολίτες να μπορέσουν να εγκαταστήσουν συστήματα ψύξης στα σπίτια τους.

Οι επικριτές του σχεδίου το χαρακτηρίζουν ευκαιριακό και οικονομικά ασαφές, επισημαίνοντας ότι η λαϊκιστική δεξιά ήταν από τις τελευταίες πολιτικές δυνάμεις που αναγνώρισαν την πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής.

Ωστόσο, όσο η Γαλλία βιώνει ολοένα πιο επικίνδυνα κύματα καύσωνα, με σχολεία και νοσοκομεία να δοκιμάζονται και τη δημόσια υγεία να βρίσκεται υπό πίεση, όλο και περισσότεροι συγκλίνουν στο ίδιο συμπέρασμα: η ευρύτερη χρήση κλιματισμού μοιάζει πλέον αναπόφευκτη.