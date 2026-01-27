Καύσωνας στην Αυστραλία: Η Μελβούρνη βιώνει την πιο ζεστή ημέρα των τελευταίων 17 ετών

Το ισχυρό κύμα καύσωνα που πλήττει τη νοτιοανατολική Αυστραλία πυροδότησε φωτιές, ανάγκασε εκατοντάδες κατοίκους σε αγροτικές πόλεις να εκκενώσουν τις εστίες τους και έφερε θερμοκρασίες ρεκόρ, με τη Μελβούρνη να καταγράφει την πιο ζεστή ημέρα της εδώ και σχεδόν 17 χρόνια.



Οι θερμοκρασίες σε περιοχές της Μελβούρνης, της πρωτεύουσας της δεύτερης πιο πυκνοκατοικημένης πολιτείας της Αυστραλίας, της Βικτώριας, ξεπέρασαν τους 45 βαθμούς Κελσίου.



Πόλεις στη βορειοδυτική περιοχή Μάλεϊ της Βικτώριας έφτασαν επίσης στο υψηλότερο σημείο των 48,9 βαθμών Κελσίου, σπάζοντας το ρεκόρ της πολιτείας, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία από το Γραφείο Μετεωρολογίας της Αυστραλίας.



Εκτός ελέγχου οι πυρκαγιές



Το κύμα καύσωνα - το χειρότερο από τις πυρκαγιές του Μαύρου Σαββάτου του 2009 που στοίχισαν τη ζωή σε 173 ανθρώπους στη Βικτώρια - αύξησε τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε ορισμένα μέρη της πολιτείας σε ακραίο βαθμό, σημειώνει το Reuters. Πολλές κοινότητες εξακολουθούν να ανακάμπτουν από τις μεγάλες πυρκαγιές στις αρχές του μήνα, οι οποίες προκλήθηκαν επίσης από ένα σοβαρό κύμα καύσωνα.



Ο Chris Hardman, επικεφαλής της πυροσβεστικής της Forest Fire Management Victoria, δήλωσε ότι έξι μεγάλες πυρκαγιές μαίνονται, εκ των οποίων οι τρεις είναι εκτός ελέγχου.



Είπε ότι μια πυρκαγιά που εξαπλώνεται ραγδαία στην περιοχή Otways είναι η μεγαλύτερη ανησυχία για τους πυροσβέστες, η οποία έκαψε περίπου 10.000 εκτάρια (24.000 στρέμματα) και κατέστρεψε τουλάχιστον τρία ακίνητα.



Ο Hardman προειδοποίησε ότι ισχυροί άνεμοι έως και 70 χλμ/ώρα που προβλέπονται για το βράδυ θα μπορούσαν να εξαπλώσουν περαιτέρω την πυρκαγιά, απειλώντας κατοικίες.



Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν χτυπήσει τις πόρτες περίπου 1.100 σπιτιών και έχουν στείλει μηνύματα σε περίπου 10.000 τηλέφωνα προτρέποντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή.