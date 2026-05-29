Καύσωνας στην Ευρώπη: Σηκώθηκαν γραμμές του τραμ στη Γαλλία - Ρεκόρ θερμοκρασίας στην Πορτογαλία

Σαρωτικό είναι το πέρασμα του παρατεταμένου καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες ημέρες τη δυτική Ευρώπη με χώρες όπως η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία αλλά και η Ιταλία να καταγράφουν θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς.

Ειδικότερα, η πόλη Μόρα στην κεντρική Πορτογαλία είναι εκείνη που κατέγραψε το φετινό ρεκόρ για τον μήνα Μάιο καθώς την Παρασκευή 29 Μαΐου ο υδράργυρος σκαρφάλωσε στους 40,3 βαθμούς Κελσίου δοκιμάζοντας τις αντοχές τόσο των πολιτών όσο και των κρατικών Αρχών.

Europe is seeing its hottest May on record.

Italy issued heat alerts for Rome, Florence, Turin, and Bologna as temperatures soared. Blackouts hit Turin.

Elsewhere:

- Dublin: 30°C

- Bordeaux: 37°C

- Britain & Portugal: Hottest May day ever

Ωστόσο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το κύμα ζέστης θα αρχίσει να υποχωρεί από το Σαββατοκύριακο με ενδεχόμενο να σημειωθούν οι βροχοπτώσεις που θα δροσίσουν την κατάσταση.

Ανυψώθηκαν οι γραμμές του τραμ στο Παρίσι

Από την άλλη, η Γαλλία δοκιμάζεται επίσης από το ακραίο καιρικό φαινόμενο με την κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί να λαμβάνει έκτακτα μέτρα για τους πολίτες ενώ ήδη έχουν τεθεί σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές υπηρεσίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχών δασικές πυρκαγιές.

Το πρωί της Παρασκευής, τον γύρο του διαδικτύου έκανε μία εικόνα από τη γαλλική πρωτεύουσα με ράγες στη γραμμή Τ6 του τραμ να έχουν ανυψωθεί λόγω της ακραίας ζέστης.

Την ίδια ώρα, ένα σχολείο στην περιοχή Λαντ παρέμεινε κλειστό την Παρασκευή, αφού η θερμοκρασία στο εσωτερικό των αιθουσών άγγιξε τους 53 βαθμούς Κελσίου. Παρ' όλα αυτά, η γαλλική κυβέρνηση έδωσε εντολή να μην αναβληθούν οι εξετάσεις του baccalaureat με τους μαθητές να καλούνται να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα.

Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσουν δροσερές αίθουσες, υποστηρίζοντας ότι οι εξετάσεις πρέπει να συνεχιστούν, καθώς οι μαθητές έχουν ήδη προετοιμαστεί και υπάρχει προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης αποτελεσμάτων.

Όπως είναι λογικό, η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από εκπαιδευτικούς, συνδικαλιστικές οργανώσεις αλλά και γονείς καθώς όπως καταγγέλθηκε, οι μαθητές κλήθηκαν να φέρουν ατομικούς ανεμιστήρες λόγω έλλειψης.

Μάλιστα, η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία έθεσε 17 γαλλικά διαμερίσματα, συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού, σε πορτοκαλί συναγερμό, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να επιδείξουν «ιδιαίτερη επαγρύπνηση».