Καύσωνας: Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών την Τετάρτη σε Αττική και τρεις περιφέρειες

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τον καύσωνα τίθενται σε εφαρμογή την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Στο πλαίσιο των μέτρων, οι εργοδότες υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης.

Σε ποιες περιοχές σταματούν οι υπαίθριες εργασίες

Συγκεκριμένα, καθίσταται υποχρεωτική η παύση των υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών από τις 13:00 έως τις 17:00 στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την ανατολική Πελοπόννησο και σε ολόκληρη την Αττική.

Το μέτρο αφορά, μεταξύ άλλων, εργασίες που πραγματοποιούνται σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με δίτροχα οχήματα, πατίνια ή τροχοπέδιλα.

Στην υποχρεωτική παύση εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από τη μορφή απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων και όσων εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις delivery

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις delivery, η υποχρεωτική παύση αφορά τόσο τα φυσικά καταστήματα όσο και τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ωστόσο, μπορεί να συνεχιστεί η παραλαβή παραγγελιών από το κατάστημα, καθώς και η παράδοση με οχήματα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης που διαθέτουν κλιματισμό. Από τη δυνατότητα αυτή εξαιρούνται τα δίκυκλα και τα μοτοποδήλατα.

Ποιες δραστηριότητες εξαιρούνται

Από την υποχρεωτική παύση εξαιρούνται δραστηριότητες που συνδέονται με κρίσιμες κοινωνικές υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας.

Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι υγειονομικές μονάδες, η ύδρευση, η ηλεκτροδότηση, οι αεροπορικές μεταφορές, το handling, καθώς και οι θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές.

Προϋπόθεση για τη συνέχιση της λειτουργίας των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων είναι να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων, μεταξύ άλλων και μέσω της κατάλληλης οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μηλαπίδης, σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης, η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να επιβάλει πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο της επιχείρησης.

Παράλληλα, για εργαζομένους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και εκτίθενται σε επιβαρυντικές συνθήκες στις συγκεκριμένες περιοχές, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να παρέχεται η δυνατότητα τηλεργασίας, εφόσον αυτό είναι εφικτό από τη φύση της εργασίας τους.

Τέλος, για τη διευκόλυνση αλλαγών στις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, οι εργοδότες στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα έκτακτα μέτρα μπορούν να μην καταχωρίζουν εκ των προτέρων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τις σχετικές αλλαγές.