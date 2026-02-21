«Καυτό» ταξίδι για Ρία Ελληνίδου και Δημήτρη Αλεξάνδρου στην Ταϊλάνδη - Οι κοινές τους στιγμές

Στην Ταϊλάνδη ταξίδεψαν, όπως όλα δείχνουν, η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Οι φήμες ότι η τραγουδίστρια και το πρώην μοντέλο -και πρώην σύντροφος της Ιωάννας Τούνη- είναι ζευγάρι κυκλοφορούν εδώ και πολύ καιρό. Ωστόσο, κανένας από τους δύο δεν το επιβεβαιώνει ρητά ούτε το διαψεύδει. Όπως φαίνεται πάντως, οι κοινές τους στιγμές στα social media τους «προδίδουν».

Αυτές τις ημέρες φαίνεται πως είναι μαζί στην Ασία, μέσα από αναρτήσεις που κάνουν από τα ίδια μέρη και από τις ίδιες… εμπειρίες, χωρίς βέβαια να αναφέρουν ο ένας τον άλλον ή να ποζάρουν μαζί.

Η Ρία Ελληνίδου ανέβασε αρχικά ένα χιουμοριστικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok πάνω σε μία γουρούνα και λίγο αργότερα ανέβασε και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου να οδηγεί μία άλλη γουρούνα.

Σε ένα άλλο βίντεο η τραγουδίστρια αναφέρει πως την ώρα που έκαναν βουτιά, τους έπιασε η βροχή και έμειναν έξω από τη θάλασσα.

Σε άλλη ανάρτησή της, η Ρία Ελληνίδου δείχνει την καφετέρια όπου βρέθηκαν, το οποίο είναι σαν σπηλιά. Βίντεο από το ίδιο σημείο ανέβασε και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε και μια άλλη ανάρτηση στην οποία οποίο δείχνει ένα μπαρ στο οποίο βρέθηκαν, αλλά και η εμπειρία από το μασάζ που έκανε.