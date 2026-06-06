ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ – Τροπολογία-γέφυρα από 8 στελέχη: Ζητούν διάλογο με την ΕΛΑΣ για «εκλογική συμπόρευση»

Νέα δεδομένα και εναλλακτικές ισορροπίες στο τραπέζι της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ φέρνει η κατάθεση μιας ακόμη τροπολογίας, αυτή τη φορά από οκτώ (8) μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής (ανάμεσά τους και ο Γιάννης Μπουλέκος).

Η συγκεκριμένη πρόταση επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα, προτείνοντας μια πιο θεσμική και προγραμματική προσέγγιση απέναντι στο νεοσυσταθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, μακριά από τη λογική της «λευκής επιταγής» αλλά και της απόλυτης σύγκρουσης.

Από το «στηρίζουμε» στο «διαβουλευόμαστε για εκλογική συμπόρευση»



Η τροπολογία ζητά την τροποποίηση της επίμαχης φράσης της εισήγησης Φάμελλου που ανέφερε: «Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά».

Τα 8 στελέχη προτείνουν την αντικατάστασή της με μια διατύπωση που θέτει ως ξεκάθαρο στόχο τη διεκδίκηση της κυβέρνησης μέσα από επίσημες διαδικασίες:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ επισπεύδει άμεσα τη διαδικασία διαβούλευσης με τους όμορους πολιτικούς χώρους, καθώς και με το νεοσυσταθέν κόμμα ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, την πρωτοβουλία του οποίου προσεγγίζουμε με συντροφική διάθεση. Στόχος της διαδικασίας είναι να διερευνηθούν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη εκλογικής συμπόρευσης στη βάση συγκεκριμένων προγραμματικών συγκλίσεων».

Στόχος η προοδευτική διακυβέρνηση



Με αυτή την κίνηση, τα στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι η συνεργασία δεν πρέπει να γίνει με όρους απορρόφησης ή ατομικών μετακινήσεων, αλλά στο πλαίσιο των ειλημμένων αποφάσεων των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση μιας εναλλακτικής πρότασης προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας.

Οι Υπογράφοντες (Μέλη Π.Γ. & Κ.Ε.):

