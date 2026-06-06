ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ:Τροπολογία Πολάκη, Παππά, Δούρου:«Όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς έξι κορυφαία μέλη της Πολιτικής Γραμματείας (Τρύφων Αλεξιάδης, Ρένα Δούρου, Φωτεινή Καρουστινάκη, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Νίκος Παππάς και Παύλος Πολάκης) κατέθεσαν κοινή τροπολογία-παρέμβαση απέναντι στην εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου.

Με τίτλο «Όχι στην αυτοδιάλυση. Ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες», τα στελέχη ξεκαθαρίζουν τη θέση τους απέναντι στα σενάρια που κυκλοφορούν για το μέλλον του κόμματος, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο υποστολής της σημαίας του ΣΥΡΙΖΑ .

«Ανιστόρητα και προσβλητικά τα σενάρια διάλυσης»



Το κείμενο της τροπολογίας είναι ιδιαίτερα σκληρό απέναντι στις φήμες περί ρευστοποίησης του κόμματος: «Τα σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής της λειτουργίας μας απορρίπτονται κατηγορηματικά ως ανιστόρητα και προσβλητικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν μπορεί να είναι ένας παθητικός παρατηρητής των εξελίξεων ούτε ένας προσωρινός σταθμός αναμονής».

Τα στελέχη υπογραμμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών σε όλες τις επόμενες εκλογικές μάχες ως αυτόνομο, συντεταγμένο κόμμα, ξεκαθαρίζοντας ότι οι όποιες συνεργασίες δεν θα γίνουν «μέσω ατομικών συμφωνιών ή "δανεισμού" στελεχών».

Οδικός χάρτης για τη συγκρότηση «Στρογγυλού Τραπεζιού»



Για την ανακοπή της δημοσκοπικής κατάρρευσης και της απομόνωσης, οι «6» προτείνουν έναν σαφή οδικό χάρτη με στόχο τη συγκρότηση ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου απέναντι στη Δεξιά. Στο πλαίσιο αυτό, ζητούν την άμεση επαφή με προσωπικότητες και δυνάμεις που συμπορεύτηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση 2015-2019, κατονομάζοντας τους:

Νίκο Κοτζιά (χαιρετίζοντας μάλιστα την πρόσφατη επιστολή του ως βάση συζήτησης)

Λούκα Κατσέλη

Αλέξη Τσίπρα

Νέα Αριστερά

«Επιδιώκουμε τη συγκρότηση "στρογγυλού τραπεζιού" συντεταγμένων δυνάμεων για τη διαμόρφωση κοινού προγράμματος, διάταξης μάχης και κοινής εκλογικής κάδοδου», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με τον ΣΥΡΙΖΑ όμως σε ρόλο «πρωταγωνιστικό, δημιουργικό και επιταχυντή των εξελίξεων».

Άμεση ενεργοποίηση των οργάνων και τέλος στη «ραστώνη»



Στέλνοντας μήνυμα εγρήγορσης, η τροπολογία τονίζει ότι το κόμμα δεν πρόκειται να μπει σε καμία «χειμερία νάρκη» ή «θερινή ραστώνη», αλλά αναδιατάσσει άμεσα όλες τις δυνάμεις του σε θέση εκλογικής μάχης, προχωρώντας στη συγκρότηση:

Εκτελεστικού Γραφείου (σύμφωνα με το καταστατικό) για την υλοποίηση του οδικού χάρτη.

Επιτροπής ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότησης προοδευτικού πόλου.

Επιτροπής προγράμματος.

Εκλογικής οργανωτικής επιτροπής.

«Προχωράμε με όσους θέλουν και μπορούν σε μια πορεία εκλογικής συνεργασίας και ανασύνθεσης», καταλήγουν οι υπογράφοντες, θέτοντας πλέον το σώμα της Κεντρικής Επιτροπής προ των ευθυνών του για την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ.