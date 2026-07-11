«Κεφάλι και ώμοι ήταν έξω από το αεροπλάνο»: Θέμα σε διεθνή ΜΜΕ ο τρόμος σε πτήση από Θεσσαλονίκη

Θέμα σε διεθνή μέσα ενημέρωσης έγιναν οι εφιαλτικές στιγμές που βίωσε ένας 61χρονος Σέρβος τουρίστας κατά τη διάρκεια χθεσινής πτήσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη στο Μόναχο, όταν ξαφνικά έσπασε το παράθυρο δίπλα στη θέση του, με αποτέλεσμα να κινδυνέψει να βρεθεί εκτός αεροπλάνου.

Η πτήση είχε αναχωρήσει το πρωί της Παρασκευής (10/7) από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με κατεύθυνση το Μόναχο, όταν περίπου 10 λεπτά μετά την απογείωση, το Boeing έχασε απότομα ύψος και υπήρξε αποσυμπίεση της καμπίνας.

«Ακούγονταν κραυγές»

Επιβάτες δήλωσαν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο, ενώ αμέσως μετά έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου και επικράτησε πανικός.

«Καταλάβαμε αμέσως ότι είχε γίνει αποσυμπίεση. Ακούγονταν κραυγές και για μια στιγμή πίστεψα ότι είχε ανοίξει κάποια πόρτα κινδύνου», περιέγραψε μία επιβάτιδα.

Μάλιστα, όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, ο 61χρονος που καθόταν δίπλα στο παράθυρο παρασύρθηκε βίαια από τον αέρα όταν αυτό έσπασε, με αποτέλεσμα το κεφάλι και οι ώμοι του να βρεθούν έξω από το αεροσκάφος.

«Ευτυχώς δεν είχε λύσει τη ζώνη ασφαλείας του», είπε επιβάτιδα, προσθέτοντας ότι η σύζυγος του 61χρονου τον κρατούσε από τα πόδια για περίπου πέντε λεπτά μέχρι να σπεύσουν και άλλοι επιβάτες να τον τραβήξουν ξανά μέσα στην καμπίνα.

🚨 COLD TERROR MID-AIR: Piece of engine shatters Ryanair window, passenger partially sucked out! ✈️💥



A holiday flight turned into an absolute living nightmare today (July 10, 2026) when Ryanair flight FR1879 from Greece to Germany suffered a catastrophic mid-air mechanical… pic.twitter.com/2WJNS5IQVy — உடனுக்குடன் | Udanukudan (@Udanukudan) July 10, 2026

Άλλη επιβάτιδα ανέφερε ότι η αποσυμπίεση ήταν τόσο έντονη ώστε οι επιβάτες δυσκολεύονταν να αναπνεύσουν, ενώ ο τραυματίας αιμορραγούσε και έχασε αρκετές φορές τις αισθήσεις του, πιθανότατα λόγω της έλλειψης οξυγόνου και του σοκ.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε ότι ο 61χρονος Σέρβος νοσηλεύεται πλέον με εγκαύματα από τριβή, παραμένοντας όμως σε πλήρη συνείδηση.

Ο κατεστραμμένος κινητήρας

Βίντεο που μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu δείχνει τον κατεστραμμένο κινητήρα του Boeing 737, ο οποίος θεωρείται υπεύθυνος για ό,τι συνέβη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροπλάνο είχε ήδη απογειωθεί όταν παρουσιάστηκε γενική βλάβη στον κινητήρα. Μεταλλικά θραύσματα του κινητήρα αποκολλήθηκαν, χτύπησαν την άτρακτο και έσπασαν το παράθυρο δίπλα στα καθίσματα των επιβατών προκαλώντας την αποσυμπίεση της καμπίνας.

Έρευνα για τα αίτια - Η ανακοίνωση της Ryanair

Η Ryanair επιβεβαίωσε ότι το αεροπλάνο επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, καθώς κατά τη διάρκεια της πτήσης αποκολλήθηκε παράθυρο επιβάτη.

Η εταιρεία ανέφερε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα, οι επιβάτες επέστρεψαν στον αεροσταθμό και ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια μετά την προσγείωση. Παράλληλα, διατέθηκε άλλο αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε τους επιβάτες στον τελικό προορισμό τους λίγες ώρες αργότερα.

Πάντως, μέχρι στιγμής η εταιρεία δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τη βλάβη στον κινητήρα του αεροπλάνου.

Το αεροσκάφος, ηλικίας περίπου 18 ετών, εκτελούσε την πτήση για λογαριασμό της Malta Air, θυγατρικής της Ryanair.

Η Fraport Greece ανακοίνωσε ότι το περιστατικό διερευνάται από την Ελληνική Αρχή Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συνεργάζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών του συμβάντος.