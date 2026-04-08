Κεφαλογιάννης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαστρέβλωση της πραγματικότητας το διαβιβαστικό της Εισαγγελέως

«Όλα βασίζονται σε μία εικασία», τόνισε ο πρώην υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην οποία ενεπλάκη το όνομά του με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Και προσθέτει: «Η υπόθεση «χτίζεται» πάνω σε μόνο δύο συνομιλίες τρίτων προσώπων: ενός πρώην συνεργάτη μου (και όχι πρώην διευθυντή μου όπως ψευδώς αναφέρεται) και του τότε Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.... Κοινώς κατηγορούμαι για κάτι που δεν είπα, δεν γνώριζα και δεν προκύπτει από μία δικογραφία 4.000 λέξεων».

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης κάνει λόγο για «αβλεψίες» στο διαβιβαστικό που βρίσκονται σε πολλά σημεία του και προκαλούν εύλογα ερωτηματικά, ενώ σημειώνει ότι από τη συνομιλία που αναφέρεται «δεν προέκυψε, ούτε θα μπορούσε να προκύψει η παραμικρή παράνομη πράξη ή παράλειψη και συνεπώς προκύπτει μηδενική ζημία του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε.»

Η γραπτή δήλωση του κ. Κεφαλογιάννη έχει ως εξής:

«Όλη η κατηγορία βασίζεται σε μια εικασία, σε μία υπόθεση. Ποια είναι η εικασία; Η υπόθεση «χτίζεται» πάνω σε μόνο δύο συνομιλίες τρίτων προσώπων: ενός πρώην συνεργάτη μου (και όχι πρώην διευθυντή μου όπως ψευδώς αναφέρεται) και του τότε Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχει ούτε μία συνομιλία δική μου, ούτε μία άμεση ή έμμεση αναφορά ότι έδωσα συγκεκριμένη εντολή ή κατεύθυνση, ούτε ένα στοιχείο, υπόνοια ή ελάχιστη ένδειξη ότι γνώριζα οτιδήποτε. Κοινώς κατηγορούμαι για κάτι που δεν είπα, δεν γνώριζα και δεν προκύπτει από μία δικογραφία 4.000 λέξεων.

Ως προς την ουσία της υπόθεσης: η πρώτη συνομιλία λαμβάνει χώρα στις 2.10.2021 και έχει ως περιεχόμενο την αναζήτηση ενημέρωσης περί της διαδικασίας επιστροφής ή μη αχρεωστήτων ποσών από τέσσερις παραγωγούς για την δήλωση του 2020. Από την συνομιλία αυτήν δεν προέκυψε, ούτε θα μπορούσε να προκύψει η παραμικρή παράνομη πράξη ή παράλειψη και συνεπώς μηδενική ζημία του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. καθώς 50 ημέρες μετά την συνομιλία τους και συγκεκριμένα στις 19.11.2021 όπως αναφέρει το διαβιστικό της ευρωπαίας εισαγγελέως «λειτουργώντας απόλυτα σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, το σύστημα ελέγχου προέβη στις εξής νόμιμες ενέργειες: α) Διαπίστωσε υπέρβαση της δηλωθείσας έκτασης σε ποσοστό πολύ μεγαλύτερο του 10% και μηδένισε τις επιλέξιμες εκτάσεις, β) Εφάρμοσε το άρθρο 19α του Κανονισμού (ΕΕ) 640/2014, επιβάλοντας μείωση της ενίσχυσης κατά 1,5 φορά μεγαλύτερη από τη διαφορά. Επειδή το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, επιβλήθηκαν πολυετείς κυρώσεις (πρόστιμα) που θα παρακρατούνταν από μελλοντικές ενισχύσεις γ) Ακύρωσε οριστικά και ανέκτησε τα Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης που οι παραγωγοί είχαν υφαρπάξει παρανόμως από το Εθνικό Απόθεμα και δ) Απέστειλε ατομικές ειδοποιήσεις για την άμεση επιστροφή των χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων».

Ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν έχουν επιστραφεί μέχρι τώρα τα αχρεώστητα των συγκεκριμένων παραγωγών, παρά τις παραπάνω ενέργειες του οργανισμού, οφείλεται στο γεγονός ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει ακόμα εκκαθαρίσει συνολικά τα έτη 2020-2021 και εντεύθεν και όχι σε κάποια εξωθεσμική παρέμβαση. Συνεπώς για λόγους συστημικούς και θεσμικής λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ καμία περίπτωση αχρεωστήτων ποσών του 2020 για παραγωγούς που δεν συνέχισαν να ενεργοποιούν δικαιώματα, δεν έχει εκκαθαριστεί μέχρι σήμερα.

Η δεύτερη συνομιλία λαμβάνει χώρα στις 24.11.2021 και έχει ως περιεχόμενο την αναζήτηση ενημέρωσης για τα αίτια των προβλημάτων στην καταβολή επιδότησης ενός παραγωγού. Και από την συνομιλία αυτήν δεν προέκυψε, ούτε θα μπορούσε να προκύψει η παραμικρή παράνομη πράξη ή παράλειψη και συνεπώς προκύπτει μηδενική ζημία του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. και μάλιστα το διαβιβαστικό της ευρωπαίας εισαγγελέως το υπογραμμίζει σαφέστατα καθώς αναφέρει ότι «στην προκειμένη περίπτωση, παρά το γεγονός ότι ο σχεδιασμός που συμφωνήθηκε τηλεφωνικά μεταξύ του ….. και του …... περί δήθεν εκ των υστέρων ανάκλησης της μίσθωσης και υποβολής απαράδεκτης δήλωσης από τον ιδιοκτήτη-πατέρα, ήταν νομικά και συστημικά αδύνατο να παράξει έννομα αποτελέσματα….». Πλέον αυτού, είναι δε χαρακτηριστικό ότι για την υπόθεση αυτή τα επόμενα χρόνια συνεχίστηκαν κανονικά οι προβλεπόμενοι έλεγχοι (όπως στις 13.5.2022), καθώς και η ανάκτηση αχρεωστήτων ποσών δια συμψηφισμού μελλοντικών επιδοτήσεων. Εκκρεμούν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για τις εκκρεμότητες όχι μόνο αυτής της περίπτωσης, αλλά για το σύνολο των υποθέσεων από το 2018 μέχρι και σήμερα.

Με μία φράση: ακόμα και αν δεν είχαν λάβει χώρα οι δύο αυτές συνομιλίες, ο ΟΠΕΚΕΠΕ όφειλε να ακολουθήσει ακριβώς τις ίδιες διοικητικές ενέργειες που πράγματι ακολούθησε όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο 2021 μέχρι και σήμερα.

Πέραν της ουσίας της υπόθεσης, το διαβιβαστικό της Εισαγγελέως συγγράφεται με τρόπο που δημιουργεί στην καλύτερη των περιπτώσεων μια διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η φράση του πρώην συνεργάτη μου, όπως αποδίδεται στο διαβιβαστικό: «Ναι και έχει μπλέξει ο κακομοίρης δεν μπορείς να φανταστείς δηλαδή αυτόν πραγματικά αν…μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε». Αντί της αληθούς και ολόκληρης που έχει ακριβώς την αντίθετη έννοια: «Ναι και έχει μπλέξει ο κακομοίρης δεν μπορείς να φανταστείς δηλαδή αυτόν πραγματικά αν (γέλιο) μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε όχι ρε παιδί μου να τα παίρνει να συνεχίσει να τα παίρνει απλά να μπει φρένο εδώ να μη να μην τραβήξει ξέρω γω». Δυστυχώς τέτοιου είδους «αβλεψίες» στο διαβιβαστικό βρίσκονται σε πολλά σημεία του και προκαλούν εύλογα ερωτηματικά».