Κεφαλονιά: Αποκαλύψεις για τον προπονητή που προφυλακίστηκε για σεξουαλική κακοποίηση

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του προπονητή στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος έχει προφυλακιστεί και κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει ανακοίνωση του Το Χαμόγελο του Παιδιού, σύμφωνα με την οποία ο Οργανισμός είχε δεχθεί ήδη από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2025 καταγγελία μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μητέρα ανήλικης αθλήτριας κατήγγειλε σοβαρή σεξουαλική παρενόχληση της κόρης της αλλά και άλλων ανήλικων κοριτσιών από προπονητή στίβου στην Κεφαλονιά.

Η γυναίκα διασυνδέθηκε άμεσα, μέσω της Γραμμής SOS 1056, με την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς, όπου προχώρησε σε ανώνυμη καταγγελία για όσα γνώριζε σχετικά με το παιδί της αλλά και άλλες αθλήτριες.

Κεφαλονιά: Στη φυλακή προπονητής για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών στίβου - https://t.co/agOovERvIY — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) July 6, 2026

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του

Ο προπονητής οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στην Κεφαλονιά, με την προφυλάκισή του να αποφασίζεται με τη σύμφωνη γνώμη των δύο δικαστικών λειτουργών.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο κατηγορούμενος, που δραστηριοποιούνταν στον χώρο του στίβου στο νησί, εμφανίστηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών αργά το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου.

Στην ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» επισημαίνεται ακόμη ότι, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, ο προπονητής φέρεται να ασκούσε και σωματική βία στα παιδιά, χαστουκίζοντάς τα όταν δεν εκτελούσαν σωστά κάποια άσκηση, ενώ τους απηύθυνε συχνά υποτιμητικά σχόλια.

Η έρευνα των δικαστικών αρχών για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Στην ανακοίνωσή του, το «Χαμόγελο του Παιδιού» τονίζει ότι η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης καταγγελίας και της λειτουργίας της Εθνικής Γραμμής SOS 1056.

Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, η μητέρα είχε απευθυνθεί αρχικά στην αρμόδια Εισαγγελία, ωστόσο δεν προχώρησε σε επίσημη καταγγελία, καθώς της ζητήθηκε να καταθέσει επώνυμα, κάτι που δεν επιθυμούσε προκειμένου να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του παιδιού της αλλά και των υπόλοιπων ανήλικων κοριτσιών.

Μήνες αργότερα, γονείς άλλου παιδιού που φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση επισκέφθηκαν επίσης τον Οργανισμό και την Εθνική Γραμμή SOS 1056, ζητώντας καθοδήγηση και υποστήριξη.

Ο Οργανισμός επισημαίνει, τέλος, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς καταγράφεται αύξηση στις κλήσεις και τις αναφορές που αφορούν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω της Εθνικής Γραμμής SOS 1056.