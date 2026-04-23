Κεφαλονιά: «Δεν είχε σχέση με ναρκωτικά η Μυρτώ, δεν έπινε ποτό», κατέθεσε ο σύντροφός της

Ενώπιον της ανακρίτριας παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 23/4 ο σύντροφος της 19χρονης Μυρτούς, προκειμένου να δώσει τη δική του εκδοχή για όσα διαδραματίστηκαν τη μοιραία νύχτα στην Κεφαλονιά. Η μαρτυρία του θεωρείται καθοριστικής σημασίας, καθώς μπορεί να αποκαλύψει νέα στοιχεία για τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατο της νεαρής γυναίκας.

Ο ίδιος έχει ήδη μιλήσει δημόσια, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για τις συνθήκες του περιστατικού: «Ούτε με ναρκωτικά είχε σχέση η Μυρτώ. Κανένα δείγμα. Κανένα και γι’ αυτό μου κάνει εντύπωση. Εδώ ένα ποτηράκι μπίρα και δεν το έπινε. Πείτε μου και μένα να ηρεμήσω να ξέρω τι είναι αυτό. Εγώ την άφησα να βγει ένα ποτό με τον Ο… επειδή θα έφευγε την επόμενη μέρα και τελικά ‘έφυγε’ η Μυρτώ».

Η κατάθεσή του αναμένεται να αποσαφηνίσει την ακριβή ώρα που άφησε τη Μυρτώ στο σημείο όπου θα συναντούσε τον 23χρονο, καθώς και το περιεχόμενο των μηνυμάτων ή των τηλεφωνημάτων που αντάλλαξαν μέσα στη νύχτα. Παράλληλα, συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων από μάρτυρες. Ήδη έχει εξεταστεί ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, ενώ η μητέρα της 19χρονης θα καταθέσει σε μεταγενέστερο στάδιο λόγω της ιδιαίτερα επιβαρυμένης ψυχολογικής της κατάστασης.

Τι έγινε το μοιραίο βράδυ

Την ίδια στιγμή, νέο οπτικοακουστικό υλικό που έχει προκύψει δημιουργεί περαιτέρω ερωτήματα, καθώς φαίνεται να ανατρέπει σημεία από όσα υποστήριξε ο 23χρονος. Στην αρχική του κατάθεση δήλωσε: «Είπαμε να βρεθούμε με την Μυρτώ για ένα ποτό. Εκείνη ήταν ήδη έξω με ένα αγόρι. Κανονίσαμε να βρεθούμε κοντά στο γυμναστήριο και βρεθήκαμε στις 23:30. Από εκεί πήγαμε με τα πόδια σε ένα παγκάκι στην πλατεία».

Ωστόσο, το νέο βίντεο παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική ακολουθία γεγονότων. Ο 23χρονος εντοπίζεται να φτάνει μόνος του στο σημείο αρκετά νωρίτερα, ενώ λίγα λεπτά αργότερα εμφανίζεται η Μυρτώ, την οποία –όπως έχει περιγράψει ο σύντροφός της– εκείνος είχε αφήσει στο σημείο: «Εγώ βγήκα με την Μυρτώ και την άφησα να βγει για ποτό με τον φίλο της. Μου λέει "να πάω για ένα ποτό με τον Ο… γιατί αύριο φεύγει". Δεν μπορούσα κι εγώ να της πω μην πας, μην κάνεις κάτι, το οτιδήποτε».

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του ο 23χρονος αναφέρει: «Δεν την άφησα σπίτι. Την άφησα κοντά σε ένα σημείο όπου ήταν ο Ο… γιατί εγώ δεν τον..., δηλαδή ούτε να τον δω δεν ήθελα. Την άφησα λίγο πιο μακριά».

Τα νέα ευρήματα από το οπτικό υλικό φαίνεται να αντικρούουν τον ισχυρισμό ότι παρέμεινε διαρκώς στο πλευρό της, καθώς καταγράφεται να κάθεται μόνος του στην πλατεία και να επιστρέφει επανειλημμένα προς την περιοχή όπου είχε κατευθυνθεί η Μυρτώ.