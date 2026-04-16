Κεφαλονιά: Γυναίκα καταγγέλλει τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα- «Μου έριξε κάτι στο ποτό, έσβησαν όλα»

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις από τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η 19χρονη Μυρτώ στην Κεφαλονιά, τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4), με τους τρεις νεαρούς συλληφθέντες που φέρονται να ήταν μαζί της το μοιραίο βράδυ, να εγκαταλείπουν την κοπέλα ενώ εκείνη βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση μετά από χρήση ναρκωτικών και να προσπαθούν να καλύψουν τα ίχνη τους.

Στο φόντο της συγκλονιστικής υπόθεσης, μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία έρχεται στη δημοσιότητα για τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα, ο οποίος είναι ένας από τους τρεις συλληφθέντες που εμπλέκονται στον θάνατο της Μυρτώς και φέρεται να έφερε ναρκωτικά στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου βρέθηκε μαζί με τους άλλους δύο συλληφθέντες.

«Μου έριξε κάτι στο ποτό και έσβησαν όλα»

Γυναίκα που μίλησε στο STAR κατήγγειλε ότι ο 26χρονος κατηγορούμενος της είχε ρίξει χάπι βιασμού στο ποτό της.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, το περιστατικό συνέβη τον Αύγουστο του 2022 σε κατάστημα εστίασης στην πλατεία Αργοστολίου.

Όπως περιέγραψε, ενώ καθόταν μόνη της στο μπαρ, ο 26χρονος κάθισε δίπλα της και άρχισε να της μιλά και να τη φλερτάρει, χωρίς να γνωρίζονταν.

«Παρήγγειλα και δεύτερο ποτό. Ξεκίνησα να ζαλίζομαι έντονα και ξαφνικά λιποθύμησα. Από εκείνη τη στιγμή δεν θυμάμαι τίποτα», είπε. Η ίδια ξύπνησε στο σπίτι της την επόμενη ημέρα, με την πεποίθηση ότι κάτι είχε συμβεί: «Έλεγα πως δεν γίνεται να ‘έσβησαν όλα’, κάτι μου είχαν ρίξει».

Όπως ανέφερε, τότε δεν προχώρησε σε καταγγελία, καθώς δεν ήθελε να δώσει συνέχεια σε μια μικρή κοινωνία. Ωστόσο, μετά τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς, αποφάσισε να μιλήσει: «Τώρα που είμαι μητέρα, καταλαβαίνω τον πόνο της δικής της μητέρας και ένιωσα ότι πρέπει να ακουστώ».

Η καταγγελία έγινε το βράδυ της Τρίτης στην Ασφάλεια Αργοστολίου.

«Έκανε το ίδιο και σε μένα»

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο 26χρονος φέρεται να ακολουθούσε συγκεκριμένο μοτίβο προσέγγισης νεαρών γυναικών, τις οποίες φλέρταρε πριν από τα περιστατικά που καταγγέλλονται.

Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι δεν είναι η μόνη: «Όταν διάβασα για τον θάνατο της κοπέλας, τον υποψιάστηκα αμέσως, γιατί είχε κάνει το ίδιο και σε εμένα. Όταν αποκαλύφθηκε το όνομά του, επιβεβαιώθηκα».

Μάλιστα, τόνισε πως την επόμενη ημέρα του περιστατικού είχε επιστρέψει στο κατάστημα για να ζητήσει συγγνώμη, θεωρώντας πως η ίδια ευθυνόταν για τη λιποθυμία της. «Σαν να έφταιγα εγώ» είπε, προσθέτοντας ότι άκουσε πως και άλλες κοπέλες έχουν απευθυνθεί στις Αρχές για παρόμοιες εμπειρίες.

«Γνώριμοι» των Αρχών οι συλληφθέντες

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της Μυρτώς έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις Αρχές στο παρελθόν, για υποθέσεις που συνδέονται με ναρκωτικά, εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς.

Το καλοκαίρι του 2025, οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση στην Κεφαλονιά έχοντας στο στόχαστρο συγκεκριμένα πρόσωπα που φέρονται να είχαν εμπλοκή σε κυκλώματα παρανομίας.

Μεταξύ αυτών των προσώπων, ήταν ο 26χρονος πρωταθλητής της άρσης βαρών αλλά και ο 23χρονος φίλος του, οι οποίοι ήταν μαζί με τη 19χρονη το μοιραίο βράδυ. Οι δύο νεαροί είχαν απασχολήσει την αστυνομία για υποθέσεις που αφορούσαν κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης.

Την Παρασκευή η κηδεία της Μυρτώς

Την Παρασκευή 17 Απριλίου θα πουν το τελευταίο αντίο στη Μυρτώ συγγενείς, φίλοι και αγαπημένοι της. Νωρίτερα την ίδια μέρα, αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις νεαροί που συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι στον θάνατό της. Οι κατηγορίες σε βάρος των τριών ανδρών αναβαθμίστηκαν και τώρα είναι αντιμέτωποι με ανθρωποκτονία από πρόθεση δια παραλείψεως, γεγονός που μεταφέρει την υπόθεση σε σαφώς βαρύτερη ποινική τροχιά και της προσδίδει κακουργηματικό χαρακτήρα.