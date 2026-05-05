Κεφαλονιά: «Ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά για να την εκβιάζουν» λέει η μητέρα της Μυρτώς

Νέες διαστάσεις δίνει η μητέρα της 19χρονης Μυρτώς στην υπόθεση που συγκλονίζει την Κεφαλονιά, περιγράφοντας τι πιστεύει ότι συνέβη το μοιραίο βράδυ. Όπως υποστηρίζει, κάποιοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την κόρη της με σκοπό να τη χειραγωγήσουν.

«Εκείνο το βράδυ πιστεύω ότι ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά, να τη βιντεοσκοπήσουν για να την εκβιάζουν», ανέφερε μιλώντας στον ΑΝΤ1, αποκαλύπτοντας ότι λίγα λεπτά αργότερα δέχτηκε τηλεφώνημα από μία γυναίκα με ιδιαίτερα αυστηρό τόνο. «Εκείνη την ώρα μου τηλεφώνησε η κυρία… Μου είπε με αυστηρό ύφος ότι δεν μπορεί να μου πει από το τηλέφωνο τον λόγο του τηλεφωνήματος και να πάω από το νοσοκομείο να μου πει από κοντά», εξήγησε.

Όπως περιγράφει, μόλις έφτασε στο νοσοκομείο αντιλήφθηκε πως κάτι πολύ σοβαρό είχε συμβεί. «Είδα παγωμένα βλέμματα και σαν να με λυπόντουσαν και κατάλαβα ότι κάτι έχει συμβεί στο παιδί μου. Αλλά δεν φαντάστηκα ότι έχει φύγει από τη ζωή», είπε συγκλονισμένη.

Στη συνέχεια, η ίδια θυμάται πως οι γιατροί τής έδωσαν ηρεμιστικά, πριν ακόμη την ενημερώσουν πλήρως. «Πριν μου πουν οτιδήποτε, μου έδωσαν ηρεμιστικά χάπια και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είπα στον γιατρό να κάνουν κάτι για να σώσουν το παιδί μου. Να πάρουν τη δική μου καρδιά να τη δώσουν σε εκείνη… Θυμάμαι τα παγωμένα βλέμματα των γιατρών και ότι μου είπαν “δυστυχώς”, αλλά εγώ δεν ήθελα να πιστέψω ότι το παιδί μου είχε φύγει από τη ζωή».

Μιλώντας για τη Μυρτώ, η μητέρα της τη χαρακτήρισε ένα παιδί «ταπεινό και ευγενικό». «Ένα παιδί της εκκλησίας, φιλόζωη, παιδί του σπιτιού. Δεν έβγαινε ιδιαίτερα έξω… Δεν έπινε», πρόσθεσε, αναφέροντας ακόμη πως τους τελευταίους μήνες είχε αντιληφθεί τη διαδικτυακή επαφή της κόρης της με έναν 23χρονο. «Τον τελευταίο μήνα πέτυχα δύο φορές τη Μυρτώ στο σπίτι, που μιλούσε με βιντεοκλήση με τον… Μπήκα στο δωμάτιο της να δω με ποιον μιλάει. Φορούσε κουκούλα… και μου εξήγησε η Μυρτώ ότι είναι αγόρι και ντύνεται γυναίκα. Δεν έδωσα σημασία. Είχα απεριόριστη εμπιστοσύνη στη Μυρτώ. Δεν είχαμε μυστικά μεταξύ μας».