Κεφαλονιά: Συγκέντρωση κατά των ναρκωτικών για τη Μυρτώ -«Μη γίνουμε θεατές στον θάνατο των παιδιών»

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στα ναρκωτικά απευθύνει ο Σύλλογος Ναυτικών Κεφαλονιάς «Νίκος Καββαδίας», με αφορμή την τραγική απώλεια της 19χρονης Μυρτούς που συγκλόνισε το νησί.

Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Απριλίου 2026, στις 19:00, έξω από την Αντιπεριφέρεια (παλιά Νομαρχία) στο Αργοστόλι, σύμφωνα με την ανακοίνωση στο ekefalonia.

Στο κάλεσμά τους, οι διοργανωτές τονίζουν ότι η υπόθεση της 19χρονης δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο συμβάν, αλλά το αποτέλεσμα της δράσης εγκληματικών κυκλωμάτων και της αδράνειας της Πολιτείας, η οποία, όπως επισημαίνουν, αφήνει το νησί «απροστάτευτο απέναντι στον λευκό θάνατο».

Το κάλεσμα

«ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΠΑΛΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ) ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18/4//2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00 ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΘΕΑΤΕΣ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ!

Η τραγική απώλεια της 19χρονης Μυρτούς δεν είναι απλώς ένα «περιστατικό». Είναι το αποτέλεσμα της δράσης αδίστακτων κυκλωμάτων και της προκλητικής αδράνειας της Πολιτείας.

Ως πολίτες, ως γονείς, ως νέοι αυτού του τόπου, αρνούμαστε να μείνουμε σιωπηλοί ενώ ο «λευκός θάνατος» πολιορκεί τις γειτονιές μας. Απαιτούμε εδώ και τώρα: Την τιμωρία των εμπόρων του θανάτου.

Την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας για την εξάρθρωση των κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών στην Κεφαλονιά.

Ουσιαστική πρόληψη και δομές στήριξης για τους νέους μας.

Σκληρότερη νομοθεσία σχετικά με τα ναρκωτικά και να μην αφήνουν περιθώρια στις αρχές να αδιαφορούν με αποτέλεσμα το νησί μας να μένει απροστάτευτο.

Η σιωπή είναι συνενοχή. Η οργή μας πρέπει να γίνει δράση.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ»