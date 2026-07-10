Κεφαλονιά: Κατολίσθηση στην παραλία του Μύρτου - Βράχια και χώματα έπεσαν μπροστά σε λουόμενους

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Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην παραλία του Μύρτου στην Κεφαλονιά, όταν σημειώθηκε κατολίσθηση και μεγάλος όγκος από βράχια και χώματα αποκολλήθηκε από την απόκρημνη πλαγιά, καταλήγοντας στην ακτή, παρουσία λουομένων.

Μεγάλο τμήμα του πρανούς υποχώρησε ξαφνικά, με αποτέλεσμα βράχια και χώματα να πέσουν στην παραλία, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους επισκέπτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο διακρίνεται το πυκνό σύννεφο σκόνης που δημιουργήθηκε από την κατολίσθηση.

Στην περιοχή υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες που ενημερώνουν τους επισκέπτες για τον κίνδυνο κατολισθήσεων, καθώς στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αντίστοιχα φαινόμενα στον Μύρτο.

Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν στους λουόμενους να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας και να αποφεύγουν την παραμονή κοντά στα απότομα πρανή, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ενδείξεις αστάθειας του εδάφους.