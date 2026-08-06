Κεφαλονιά: Προφυλακίστηκε ο 44χρονος για τη μεγάλη φωτιά στην Πάστρα

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος που συνελήφθη για την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή της Πάστρας Κεφαλονιάς, η οποία έκαψε περισσότερα από 6.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης.

Ανακριτής και εισαγγελέας, αξιολογώντας τα στοιχεία της δικογραφίας, αποφάσισαν την προφυλάκισή του, με τον κατηγορούμενο να αναμένεται να μεταφερθεί στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, όπου θα παραμείνει μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, σύμφωνα με το inkefalonia.gr.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου, υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ο 44χρονος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα στη Δημοτική Ενότητα Ελειού – Πρόννων, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εναέρια μέσα, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής.

Ο 44χρονος ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε απασχολήσει για παρόμοιες υποθέσεις και είχε εκτίσει ποινή για συναφή αδικήματα. Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς.