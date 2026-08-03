Κεφαλονιά: Σε ύφεση η φωτιά στην Πάστρα - Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστών χωρίς ενεργό μέτωπο

Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Πάστρα Κεφαλονιάς το βράδυ του Σαββάτου 1 Αυγούστου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και την απομάκρυνση κατοίκων από περιοχές που βρίσκονταν στην πορεία της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 21 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου ο Δήμος Αργοστολίου.

Φωτ.: inkefalonia.gr

Συνελήφθη 44χρονος για εμπρησμό από πρόθεση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ένας 44χρονος Έλληνας φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα, με αποτέλεσμα μέχρι στιγμής να έχουν καεί περισσότερα από 6.000 στρέμματα.

Ύστερα από τη διενέργεια της προανάκρισης και τις σχετικές εντολές των εισαγγελικών Αρχών, ο 44χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, για το αδίκημα του εμπρησμού από πρόθεση. Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Όπως σημειώνεται, ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις εμπρησμών, ενώ είχε καταδικαστεί και είχε εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις.

Τα μηνύματα του 112

Υπενθυμίζεται ότι στις 2 Αυγούστου 2026 είχαν εκδοθεί διαδοχικά μηνύματα από το 112, αρχικά για την ενημέρωση των πολιτών που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς και στη συνέχεια για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών.

Συγκεκριμένα, τα μηνύματα αφορούσαν τις περιοχές Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Κατελειό, Κάτω Κατελειό, καθώς και τους οικισμούς Χιονάτα, Θηράμονα και Μαυράτα, με οδηγίες κατεύθυνσης προς ασφαλέστερες περιοχές και συγκεκριμένα προς Αργοστόλι, Ρατζακλί και Σκάλα.