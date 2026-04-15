Κεφαλονιά: Τα SMS και τα βίντεο που «έκαψαν» τους τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της Μυρτώς

Φως στις συνθήκες υπό τις οποίες η 19χρονη Μυρτώ έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4) στο Αργοστόλι, προσπαθούν να ρίξουν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας στην Κεφαλονιά.

Για τον θάνατο της 19χρονης κοπέλας έχουν συλληφθεί τρεις νεαροί, οι οποίοι ήταν μαζί της τη μοιραία βραδιά, με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης του FLASH, Κώστας Παπαδόπουλος, να αναφέρουν πως βρίσκονταν μαζί σε δωμάτιο ξενοδοχείου και έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών, μέχρι που κάποια στιγμή η 19χρονη κατέρρευσε.

Ειδικότερα, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι υπάρχει μαρτυρία που αποκαλύπτει ότι τουλάχιστον ένας από τους τρεις νεαρούς πήγε στο ξενοδοχείο έχοντας μαζί του ναρκωτικά και συγκεκριμένα κοκαΐνη. Οι αστυνομικοί γνωρίζουν ότι είχε γίνει κράτηση δωματίου για το βράδυ της Δευτέρας. Αφού έμειναν εκεί για αρκετή ώρα, στη συνέχεια βγήκαν έξω και άρχισαν να κινούνται προς την κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Το τί ακριβώς εκτυλίχθηκε μετά την κατάρρευση της 19χρονης, έρχονται να «φωτίσουν» τα SMS που έστειλαν σε φίλη της Μυρτώς, στην οποία είπαν πως «την έχουμε αφήσει» και «την έχουμε παρατήσει την Μυρτώ, εκεί πέρα, μόνη της».

Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Alpha, τα συγκεκριμένα μηνύματα αποκάλυψαν την ταυτότητα των τριών ανδρών που έχουν συλληφθεί και έδωσαν μια πρώτη εικόνα στην ΕΛΑΣ για το τι έχει συμβεί.

Επίσης, στον Alpha προβλήθηκε ένα βίντεο που εξετάζει η Αστυνομία και δείχνει τον τρίτο συλληφθέντα να φεύγει από το σπίτι που είχε νοικιάσει η παρέα, στο οποίο έκαναν χρήση κοκαΐνης, σύμφωνα με όσα κατέθεσε στην αστυνομία.

Στο μεταξύ, τα βίντεο που έχουν στην κατοχή τους οι Αρχές, είναι από κάμερα ενοικιαζόμενων δωματίων που βρίσκονται κοντά στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου και έχουν ήδη συμβάλλει στις έρευνες. Μεταξύ του βιντεοληπτικού υλικού που εξετάζουν οι αστυνομικοί, βρίσκονται και πλάνα που αποτυπώνουν δύο άνδρες, ο ένας να κουβαλάει την άτυχη κοπέλα, να την πηγαίνει προς τα έξω και ο δεύτερος ακολουθεί από πίσω του».

Το χρονικό του θανάτου της 19χρονης

Ήταν περίπου 04:40 όταν ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ για μία νεαρή κοπέλα που βρισκόταν πεσμένη χωρίς τις αισθήσεις της, απέναντι από ψητοπωλείο της περιοχής. Οι διασώστες έφτασαν άμεσα στο σημείο και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να την επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η υπόθεση κινητοποίησε και την ΕΛΑΣ, με υψηλόβαθμους αξιωματικούς να μεταβαίνουν στο νοσοκομείο και να ξεκινούν προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν καταρρεύσει, η 19χρονη φέρεται να βρισκόταν στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου μαζί με δύο νεαρούς, οι οποίοι είναι γνωστοί στις αρχές για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκαν εμφανή σημάδια κακοποίησης στο σώμα της, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή και τις τοξικολογικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Την εγκατέλειψαν στην πλατεία και έφυγαν

Οι τρεις νεαροί κατηγορούνται ότι εγκατέλειψαν τη Μυρτώ στην πλατεία. Πληροφορίες σημειώνουν ότι μετά από αυτό έστειλαν sms σε κολλητή φίλη της Μυρτώς ζητώντας της να πάει να την πάρει από την πλατεία γιατί δεν είναι καλά. Στη συνέχεια, κάλεσαν το ΕΚΑΒ και έφυγαν. Η κλήση έγινε στις 04.40 το πρωί της Τρίτης όταν ακόμα η 19χρονη ήταν ζωντανή. Στις 05:15 επήλθε ο θάνατος στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στις 02.30 η μητέρα της Μυρτούς την πήρε τηλέφωνο. Η 19χρονη ήταν ακόμα καλά και πιθανότατα κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Οι αστυνομικοί έκριναν ότι πρέπει να υποβληθούν σε τοξικολογικές εξετάσεις και οι τρεις κατηγορούμενοι για έκθεση σε κίνδυνο. Ο ένας από τους τρεις, ηλικίας 26 ετών, είναι πρωταθλητής νέων στην άρση βαρών. Είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ17, ενώ είχε βγει δεύτερος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων.

Καρδιακή ανακοπή το βασικό σενάριο

Στην κατάθεση που έδωσε ο ένας εκ των δύο συγκατηγορουμένων του τον «έδειξε» ως υπεύθυνο για την κατάσταση που επικράτησε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Συγκεκριμένα ειπώθηκε -κατά πληροφορίες- ότι στο χώρο υπήρχε κοκαΐνη. Το βασικό σενάριο που εξετάζει η ΕΛΑΣ είναι η Μυρτώ να έκανε χρήση και αυτό να προκάλεσε την ανακοπή καρδιάς. Ωστόσο, εάν δεν ολοκληρωθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις κανείς δεν μπορεί να εξάγει με ασφάλεια κάποιο συμπέρασμα.

Η Αστυνομία πάντως από την πλευρά της εστιάζει την έρευνά της στο συγκεκριμένο σενάριο και θα επιχειρήσει να βρει ποιος ήταν ο προμηθευτής των ουσιών αλλά και τι είδους ήταν αυτές οι ουσίες. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για κοκαΐνη, ωστόσο, θα ελεγχθεί και η ποιότητα αυτής αλλά και το ενδεχόμενο να επρόκειτο για νοθευμένα ναρκωτικά που είναι ακόμα πιο επικίνδυνα.

Επίσης, οι δικαστικές Αρχές θα αξιολογήσουν κατά πόσο υπήρξε καθυστέρηση στην ειδοποίηση του ΕΚΑΒ και εάν αυτό διαδραμάτισε ρόλο στην τραγική έκβαση που πήρε η υπόθεση με το θάνατο της Μυρτώς.