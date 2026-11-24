Ένα ιδιότυπο δίκτυο αλληλεξάρτησης, στο οποίο οι μεγάλοι παίκτες της τεχνητής νοημοσύνης επενδύουν ο ένας στον άλλον, χρηματοδοτούν πελάτες και προμηθευτές τους και στη συνέχεια αγοράζουν μεταξύ τους υπολογιστική ισχύ, υποδομές και υπηρεσίες, διαμορφώνεται γύρω από την παγκόσμια έκρηξη της AI. Το μοντέλο θυμίζει, σε ορισμένα χαρακτηριστικά του, το ιαπωνικό επιχειρηματικό σύστημα Keiretsu (系列), με τις αλληλοσυνδεδεμένες εταιρείες και τις μακροχρόνιες οικονομικές σχέσεις.

Μόνο που αυτήν τη φορά το επίκεντρο δεν βρίσκεται στην Ιαπωνία, αλλά στη Silicon Valley. Στο δίκτυο πρωταγωνιστούν η Nvidia, η OpenAI, η Microsoft, η Amazon, η Alphabet, η Oracle και εταιρείες που αναπτύσσουν τις υποδομές πάνω στις οποίες στηρίζεται η τεχνητή νοημοσύνη.

Η εξέλιξη έχει πλέον τραβήξει την προσοχή των διεθνών θεσμών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), σε ειδική μελέτη του τον Οκτώβριο του 2026, χαρτογραφεί τις χρηματοδοτικές σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και προειδοποιεί ότι η αυξανόμενη διασύνδεσή τους μπορεί να ενισχύσει τους κραδασμούς στις αγορές, εάν οι προσδοκίες για τα έσοδα και την παραγωγικότητα της AI δεν επιβεβαιωθούν.

Το ερώτημα είναι εάν πίσω από τις εντυπωσιακές επενδύσεις δισεκατομμυρίων δημιουργείται ένα σύστημα στο οποίο η ζήτηση, τα έσοδα και οι αποτιμήσεις ενισχύονται αμοιβαία, αλλά ταυτόχρονα εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την επιτυχία των ίδιων εταιρειών.

Το μοντέλο Keiretsu (系列) και η νέα οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης

Το Keiretsu (系列) αποτελεί χαρακτηριστικό μοντέλο οργάνωσης της ιαπωνικής οικονομίας. Πρόκειται για δίκτυα επιχειρήσεων που διατηρούν τη νομική και επιχειρηματική αυτονομία τους, αλλά συνδέονται μέσω μετοχικών συμμετοχών, τραπεζικής χρηματοδότησης, σχέσεων προμηθευτή-πελάτη και μακροχρόνιων συνεργασιών.

Στη σημερινή αγορά της AI δεν υπάρχει ένα ενιαίο εταιρικό σχήμα αντίστοιχης δομής. Υπάρχει, ωστόσο, ένα πλέγμα σχέσεων με ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά: οι εταιρείες δεν είναι απλώς ανταγωνιστές ή προμηθευτές, αλλά ταυτόχρονα επενδυτές, πελάτες και χρηματοδότες η μία της άλλης. Η σύγκριση με το ιαπωνικό μοντέλο είναι επομένως αναλογία και όχι ταύτιση.

Το ΔΝΤ εξέτασε 14 από τις μεγαλύτερες δημοσιοποιημένες συμφωνίες κυκλικής χρηματοδότησης στις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν συναφθεί από το 2023. Τα μεγέθη αποτυπώνουν την κλίμακα του φαινομένου:

Στην καρδιά του δικτύου βρίσκεται η Nvidia, η εταιρεία που κυριαρχεί στην αγορά των προηγμένων επεξεργαστών για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η σχέση της με την OpenAI αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας χρηματοδοτικής αρχιτεκτονικής. Τον Σεπτέμβριο του 2025 οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν επιστολή προθέσεων για στρατηγική συνεργασία, με στόχο την ανάπτυξη υποδομών που θα χρησιμοποιούν συστήματα της Nvidia συνολικής ισχύος έως 10 γιγαβάτ. Στο πλαίσιο εκείνης της αρχικής ανακοίνωσης, η Nvidia ανέφερε ότι σκόπευε να επενδύσει σταδιακά έως και 100 δισ. δολάρια στην OpenAI, ανάλογα με την ανάπτυξη της υπολογιστικής ισχύος.

Το ποσό, ωστόσο, δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως επένδυση 100 δισ. δολαρίων που πραγματοποιήθηκε. Η αρχική ανακοίνωση ήταν επιστολή προθέσεων και όχι ολοκληρωμένη, δεσμευτική καταβολή του συνόλου των κεφαλαίων. Οι μεταγενέστερες εξελίξεις οδήγησαν σε διαφορετικές χρηματοδοτικές συμφωνίες, ενώ δημοσιεύματα του 2026 αναφέρθηκαν σε νέα επένδυση της Nvidia ύψους 30 δισ. δολαρίων στην OpenAI.



Η σχέση αποτυπώνει τη διπλή ιδιότητα των δύο εταιρειών: η Nvidia μπορεί να ενισχύει χρηματοδοτικά έναν από τους σημαντικότερους πελάτες της, ενώ η OpenAI χρειάζεται τους επεξεργαστές της για να αναπτύξει και να λειτουργήσει τα μοντέλα της.

Παράλληλα, η OpenAI έχει αναλάβει τεράστιες δεσμεύσεις για την αγορά υπολογιστικής ισχύος από άλλους παρόχους. Σύμφωνα με το Congressional Research Service, την υπηρεσία ερευνών του αμερικανικού Κογκρέσου, η OpenAI έχει δεσμευτεί να καταβάλει στην Oracle περίπου 317 δισ. δολάρια για υπολογιστική ισχύ.

Η Oracle, από την πλευρά της, δεν κατασκευάζει τους επεξεργαστές που χρειάζεται για τις υποδομές της και προμηθεύεται εξοπλισμό από εταιρείες όπως η Nvidia και η AMD. Έτσι, η εμπορική σχέση της OpenAI με την Oracle συνδέεται και με τους κατασκευαστές των επεξεργαστών που θα τροφοδοτήσουν τα data centers.

Η χρηματοδότηση της Oracle αποτέλεσε επίσης αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος των αγορών. Στις 20 Νοεμβρίου, πάντως, η ίδια η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση που χρειάζεται για να εκπληρώσει τη σύμβασή της με την OpenAI. Επομένως, το μέγεθος της δέσμευσης είναι ενδεικτικό της κλίμακας των επενδύσεων, όχι απόδειξη ότι η Oracle αδυνατεί να τις χρηματοδοτήσει.

Amazon και Anthropic: Επένδυση δισεκατομμυρίων με αντάλλαγμα υπολογιστική ισχύ

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σχέση της Amazon με την Anthropic, την εταιρεία πίσω από το μοντέλο Claude.

Η συνεργασία δεν περιορίζεται σε μια απλή επένδυση. Η Amazon έχει αποκτήσει μετοχική συμμετοχή στην Anthropic, ενώ παράλληλα αποτελεί βασικό πάροχο της υπολογιστικής υποδομής που χρειάζεται η εταιρεία για να αναπτύξει τα μοντέλα της.

Τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι η σχέση έχει εξελιχθεί πέρα από την αρχική συμφωνία. Σε εταιρική κατάθεση στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), η Amazon αναφέρει ότι επένδυσε 5 δισ. δολάρια στην Anthropic κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενώ προχώρησε και σε πρόσθετη επένδυση 5 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα, έχει δημιουργήσει χρηματοδοτική διευκόλυνση έως 20 δισ. δολαρίων, από την οποία, μετά τις σχετικές κινήσεις, παρέμεναν διαθέσιμα 15 δισ. δολάρια. Η πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων οροσήμων στην ανάπτυξη υπολογιστικής δυναμικότητας.

Η Anthropic, από την πλευρά της, έχει αναλάβει πολυετείς δεσμεύσεις για τη χρήση τεχνολογιών και υπηρεσιών AWS. Η Amazon, επομένως, δεν λειτουργεί μόνο ως επενδυτής, αλλά και ως προμηθευτής κρίσιμων υποδομών για την ανάπτυξη των προϊόντων της εταιρείας.

Αυτό είναι το στοιχείο που κάνει τη συγκεκριμένη σχέση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα: τα κεφάλαια που διαθέτει ο τεχνολογικός κολοσσός ενισχύουν μια εταιρεία η οποία στη συνέχεια χρειάζεται τις δικές του υπηρεσίες για να αναπτυχθεί.

THE IMF HAS FLAGGED $1.4 TRILLION IN CIRCULAR AI DEALS.



Big Tech is funding its own customers so they can keep buying from Big Tech.



Here is every known AI circular financing loop right now:



1. Nvidia ↔ OpenAI: Nvidia invested $30 billion in OpenAI and guarantees up to $105… https://t.co/4dGpGAuEoS pic.twitter.com/H0iSEQsfzF — Bull Theory (@BullTheoryio) November 13, 2026

CoreWeave: Το παράδειγμα που δείχνει και την άλλη πλευρά του συστήματος

Η περίπτωση της CoreWeave αποτυπώνει με ιδιαίτερα σαφή τρόπο πώς οι αλληλοσυνδέσεις μπορούν να δημιουργήσουν και χρηματοδοτικές ευπάθειες.

Η εταιρεία παρέχει υποδομές υπολογιστικής ισχύος για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και έχει συνάψει πολυεκατομμυριούχες συμφωνίες με μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους, μεταξύ των οποίων η Microsoft, η OpenAI, η Meta και η Anthropic.

Η σχέση με την OpenAI είναι ενδεικτική. Η OpenAI έχει συμφωνήσει να αγοράσει υπηρεσίες της CoreWeave, ενώ στο πλαίσιο της αρχικής συμφωνίας του 2025 προβλέφθηκε και η απόκτηση μετοχών της CoreWeave αξίας 350 εκατ. δολαρίων. Οι μεταγενέστερες συμφωνίες αύξησαν τη συνολική αξία των συμβολαίων μεταξύ των δύο εταιρειών σε περίπου 22,4 δισ. δολάρια.

Η Nvidia, από την πλευρά της, είναι επενδυτής στην CoreWeave και έχει συμφωνήσει να αγοράζει τυχόν αδιάθετη υπολογιστική ισχύ της εταιρείας έως το 2032, στο πλαίσιο συμφωνίας αρχικής αξίας 6,3 δισ. δολαρίων. Με αυτόν τον τρόπο, η Nvidia συνδέεται με την CoreWeave τόσο ως μέτοχος και προμηθευτής εξοπλισμού όσο και ως αγοραστής της υπολογιστικής ισχύος που ενδέχεται να μην απορροφηθεί από άλλους πελάτες.



Το Reuters, σε δημοσίευμά του στις 15 Οκτωβρίου 2026, ανέδειξε το εκτεταμένο δίκτυο συμβολαίων και δανειστών της CoreWeave. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η εταιρεία είχε περίπου 50 δισ. δολάρια χρέους, ενώ το κόστος ασφάλισης έναντι χρεοκοπίας είχε φτάσει περίπου τις 1.000 μονάδες βάσης. Οι τιμές των συμβολαίων αυτών αντιστοιχούσαν σε σχεδόν 63% πιθανότητα χρεοκοπίας μέσα σε πέντε χρόνια, σύμφωνα με τα δεδομένα της LSEG. Πρόκειται για ένδειξη των εκτιμήσεων της αγοράς και όχι για πρόβλεψη ότι η εταιρεία θα χρεοκοπήσει.

Η περίπτωση αναδεικνύει μια κρίσιμη παράμετρο: η ανάπτυξη των υποδομών AI δεν στηρίζεται μόνο στα κεφάλαια των τεχνολογικών κολοσσών, αλλά και σε τραπεζικό δανεισμό, ομόλογα και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Όταν οι μελλοντικές εισπράξεις μιας εταιρείας εξαρτώνται από συμβόλαια με άλλους παίκτες του ίδιου οικοσυστήματος, οποιαδήποτε επιβράδυνση μπορεί να επηρεάσει περισσότερους από έναν κρίκους της αλυσίδας.

Η προειδοποίηση της ΕΚΤ: Πάνω από 4 τρισ. δολάρια σε δεσμεύσεις εκτός ισολογισμών

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας του Νοεμβρίου 2026.

Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες χρησιμοποιούν ολοένα περισσότερο σύνθετες χρηματοδοτικές δομές εκτός ισολογισμού για την ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, οι σχετικές δεσμεύσεις των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών ξεπερνούσαν τα 4 τρισ. δολάρια κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Το ποσό υπερέβαινε κατά πολύ τις υποχρεώσεις που εμφανίζονταν στους ισολογισμούς τους.



Χρειάζεται, ωστόσο, μια σημαντική διευκρίνιση: τα 4 τρισ. δολάρια δεν είναι χρέος που έχει ήδη εκταμιευθεί ούτε χρήματα που έχουν ήδη καταβληθεί. Πρόκειται για συμβατικές δεσμεύσεις μελλοντικών πληρωμών, οι οποίες έχουν οικονομικά χαρακτηριστικά χρέους, χωρίς να εμφανίζονται ως υποχρεώσεις στους ισολογισμούς των hyperscalers με βάση τους ισχύοντες αμερικανικούς λογιστικούς κανόνες.

Ο μηχανισμός λειτουργεί ως εξής: οι πάροχοι υπολογιστικού νέφους δεσμεύονται συμβατικά να χρησιμοποιήσουν υποδομές εταιρειών που κατασκευάζουν data centers και εξειδικευμένο εξοπλισμό. Οι μελλοντικές αυτές ταμειακές ροές μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν από τους ιδιοκτήτες των υποδομών ως βάση για τη λήψη νέων δανείων από τράπεζες, επενδυτές ομολόγων και funds ιδιωτικής πίστης.

Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι οι αλληλοσυνδεδεμένες χρηματοδοτικές και εμπορικές σχέσεις μπορούν να ενισχύουν τις προσδοκίες εσόδων και των δύο πλευρών. Η ζήτηση για υποδομές ενδέχεται, δηλαδή, να στηρίζεται εν μέρει στις ίδιες τις χρηματοδοτικές αποφάσεις των εταιρειών που τις προμηθεύουν.

Με άλλα λόγια, η ίδια συναλλαγή μπορεί να ενισχύει την εικόνα της μελλοντικής ζήτησης για τον προμηθευτή, αλλά και την αξία της επένδυσης για τον πελάτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ζήτηση είναι πλασματική, αλλά ότι η πραγματική της έκταση γίνεται δυσκολότερο να αποτιμηθεί όταν επενδύσεις, δανεισμός και εμπορικές δεσμεύσεις αλληλοτροφοδοτούνται.

Πού βρίσκεται ο κίνδυνος μιας νέας φούσκας

Το ΔΝΤ δεν υποστηρίζει ότι το σημερινό οικοσύστημα της AI βρίσκεται αναγκαστικά μπροστά σε κατάρρευση. Αντιθέτως, σημειώνει ότι ο κύκλος των επενδύσεων στηρίζεται σε μεγάλους, ιδιαίτερα κερδοφόρους ομίλους με ισχυρούς ισολογισμούς. Εκτιμά, ωστόσο, ότι οι κίνδυνοι μπορεί να αυξηθούν όσο μεγαλώνουν η μόχλευση, η συγκέντρωση και η αλληλεξάρτηση των επιχειρήσεων.



Το κρίσιμο σενάριο είναι εκείνο στο οποίο η εμπορική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης αποδεικνύεται χαμηλότερη από τις σημερινές προσδοκίες. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να περιοριστούν τα έσοδα των εταιρειών, να υποχωρήσει η αξία των υποδομών που χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις και να γίνει δυσκολότερη η πρόσβαση σε νέα χρηματοδότηση.

Η μετάδοση των πιέσεων θα μπορούσε να εξελιχθεί σε αλυσιδωτή αντίδραση: λιγότερες επενδύσεις, χαμηλότερες αποτιμήσεις, δυσκολότερη εξυπηρέτηση χρέους και περαιτέρω περιορισμός της χρηματοδότησης. Το πρόβλημα δεν θα περιοριζόταν απαραίτητα στην εταιρεία που θα αντιμετώπιζε πρώτη δυσκολίες, καθώς οι υπόλοιποι παίκτες μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέτοχοι, προμηθευτές, πελάτες ή πιστωτές της.

Η προειδοποίηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη το μέγεθος των κεφαλαίων που απαιτούνται για την ανάπτυξη της AI. Τα data centers, οι ενεργειακές υποδομές, οι επεξεργαστές και τα δίκτυα χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις, πολύ πριν αποδώσουν τα προσδοκώμενα έσοδα.

Η υπηρεσία ερευνών του αμερικανικού Κογκρέσου εκτιμά ότι οι επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να φτάσουν τα 500 δισ. δολάρια το 2026, ενώ οι σωρευτικές επενδύσεις για την περίοδο 2025-2032 εκτιμώνται σε περίπου 10,3 τρισ. δολάρια.

AI

Το μεγάλο στοίχημα της AI

Το ιαπωνικό Keiretsu δημιουργήθηκε σε εντελώς διαφορετική οικονομική και ιστορική συγκυρία. Η σημερινή αγορά της τεχνητής νοημοσύνης δεν αποτελεί αντίγραφό του, παρουσιάζει όμως μια κρίσιμη ομοιότητα: οι επιχειρήσεις γίνονται ολοένα περισσότερο εξαρτημένες από τις χρηματοδοτικές, τεχνολογικές και εμπορικές αποφάσεις των συνεργατών τους.

Η διαφορά είναι ότι στη νέα ψηφιακή οικονομία οι σχέσεις αυτές αναπτύσσονται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, με κεφάλαια που μετρώνται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια και με υποδομές που απαιτούν συνεχή επέκταση και ανανέωση.

Το μεγάλο στοίχημα δεν είναι πλέον μόνο ποια εταιρεία θα κατασκευάσει το ισχυρότερο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Είναι και ποια θα καταφέρει να μετατρέψει τις τεράστιες επενδύσεις σε πραγματικά, επαναλαμβανόμενα έσοδα, χωρίς να εξαρτάται υπερβολικά από έναν κλειστό κύκλο χρηματοδότησης και αγορών.

Γιατί όσο περισσότερο οι κολοσσοί της AI χρηματοδοτούν την ανάπτυξη ο ένας του άλλου, τόσο περισσότερο η επιτυχία κάθε εταιρείας συνδέεται με την επιτυχία ολόκληρου του δικτύου.

Πηγή: Reuters, investing.com, BloombergNEF, LSEG,