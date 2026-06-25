Κέιτ Χάντσον - Χαβιέ Μπαρδέμ: Το παθιασμένο φιλί σταμάτησε την κυκλοφορία σε δρόμο της Νέας Υόρκης

Η κυκλοφορία σε έναν κεντρικό δρόμο της Νέας Υόρκης σταμάτησε, όταν ο Χαβιέ Μπαρδέμ και η Κέιτ Χάντσον αντάλλαξαν ένα παθιασμένο φιλί στο στόμα και οι φωτογράφοι απαθανάτισαν το ενσταντανέ, ενώ λίγες ώρες αργότερα τα στιγμιότυπα έκαναν το γύρο του διαδικτύου.

Και όχι, δεν πρόκειται για ένα ρομαντικό ειδύλλιο, αλλά για μια σκηνή από τα γυρίσματα της επερχόμενης, ρομαντικής κωμωδίας «Hello & Paris».

Η 47χρονη Κέιτ έδειχνε ανεπιτήδευτα κομψή με ένα φλοράλ ροζ και λευκό, μακρύ καλοκαιρινό φόρεμα και λευκά σανδάλια, ενώο 57χρονος Χαβιέ είχε casual ενδυμασία... μπεζ πουκάμισο, μπλε σκούρο παντελόνι και μοκασίνια.

(Photo by MEGA/GC Images)

Το story της ταινίας

Μετά την επεισοδιακή πρώτη τους γνωριμία στο Παρίσι, μια δυναμική και ανεξάρτητη αρχιτέκτονας και ένας επιτυχημένος συγγραφέας μπεστ σέλερ που βρίσκεται σε προσωπική κρίση ξεκινούν μια σπινθηροβόλα, υπερατλαντική επικοινωνία μέσα από βιβλία και συνταγές. Σύντομα, όμως, ανακαλύπτουν πως το μόνο πράγμα πιο δύσκολο από το να είναι κανείς μόνος, είναι ίσως το να επιλέξει να μην είναι.