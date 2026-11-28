«Καλημέρα μαμά». Η φωνή του μικρού Λούις ακούστηκε από το κινητό τηλέφωνο του Τζέιμς Μίντλετον και ήταν αρκετή για να κάνει την Κέιτ Μίντλετον να δακρύσει. Στην κορυφή του Σκάφελ Πάικ, του ψηλότερου βουνού της Αγγλίας, η πριγκίπισσα της Ουαλίας άκουσε τα τρία παιδιά της να της στέλνουν το δικό τους μήνυμα αγάπης και συμπαράστασης.

Πρόκειται για μία από τις πιο συγκινητικές σκηνές του ημίωρου ντοκιμαντέρ «Heal», που καταγράφει τη διαδρομή της πριγκίπισσας μετά τη διάγνωση του καρκίνου και κάνει πρεμιέρα στο BBC την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Η 44χρονη Κέιτ είχε ήδη κατακτήσει την κορυφή του Μπεν Νέβις στη Σκωτία, όταν ο αδελφός της τη συνάντησε στη δεύτερη ανάβαση της δοκιμασίας της. Εκεί της επιφύλασσε μια έκπληξη, με τα ηχογραφημένα μηνύματα που του είχε στείλει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Τα λόγια του Τζορτζ, της Σάρλοτ και του Λούις

Ο οκτάχρονος Λούις απευθύνθηκε στη μητέρα του με την αφοπλιστική τρυφερότητα ενός μικρού παιδιού:

«Καλημέρα μαμά. Σ’ αγαπώ πάρα πολύ και ελπίζω να καταφέρεις να ανέβεις το βουνό. Να θυμάσαι ότι είμαι πάντα στην καρδιά σου, μαζί σου, και ότι σ’ αγαπώ απεριόριστα. Θα είμαι ακριβώς πίσω σου».

Ο 13χρονος Τζορτζ αποκάλυψε στη μητέρα του ότι παρακολουθούσε τη διαδρομή της μέσω του Flightradar, ενθαρρύνοντάς την να συνεχίσει: «Φαίνεσαι πραγματικά πολύ δυνατή. Συνέχισε, είμαστε όλοι δίπλα σου».

Με τη σειρά της, η 11χρονη Σάρλοτ εξέφρασε την υπερηφάνειά της για την προσπάθεια της μητέρας της, λέγοντάς της: «Όλοι σε σκεφτόμαστε αυτήν τη στιγμή και σ’ αγαπάμε πάρα πολύ».

Σκουπίζοντας τα δάκρυά της, η Κέιτ Μίντλετον θυμήθηκε την επιθυμία της να επιστρέψει κοντά στα παιδιά της τις δύσκολες ημέρες της νοσηλείας της.

«Μου έδωσαν έναν λόγο για να βγω από το νοσοκομείο. Θα μου δώσουν έναν λόγο για να φτάσω μέχρι το τέλος αυτής της δοκιμασίας», εξομολογήθηκε.

Στην ολοκλήρωση της τρίτης και τελευταίας ανάβασης, στην Ουαλία, την περίμεναν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και τα τρία παιδιά τους για να την αγκαλιάσουν.

Η χειρονομία που δεν ξέχασε από το νοσοκομείο

Ανάμεσα στις αναμνήσεις που διατηρεί η πριγκίπισσα της Ουαλίας από την περίοδο της νοσηλείας της ξεχωρίζει μια απλή, ανθρώπινη χειρονομία. Κάποιος κάθισε δίπλα της και της κράτησε το χέρι. Μέσα στην αγωνία και την αβεβαιότητα εκείνων των ημερών, η παρουσία ενός ανθρώπου στο πλευρό της, ακόμη και χωρίς να ανταλλάσσουν λέξεις, ήταν για εκείνη πηγή παρηγοριάς.

«Ήταν μια πραγματικά επίπονη περίοδος, αλλά νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη, καθώς με έκανε πραγματικά να εκτιμήσω τη ζωή», αναφέρει στο ντοκιμαντέρ.

Τον Μάρτιο του 2024 η Κέιτ Μίντλετον είχε γνωστοποιήσει δημόσια ότι υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία, ενώ τον Ιανουάριο του 2025 ανακοίνωσε ότι ο καρκίνος βρισκόταν σε ύφεση.

Στο «Heal», η προσωπική της ιστορία συναντά τις μαρτυρίες άλλων ανθρώπων που μιλούν για την ασθένεια και την ανάρρωση. Ο φακός την ακολουθεί στο Three Peaks Challenge, τη δοκιμασία που ολοκλήρωσε τον Ιούνιο, ανεβαίνοντας μέσα σε 24 ώρες στις υψηλότερες κορυφές της Σκωτίας, της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο στη Βρετανία μέσω του BBC iPlayer από το μεσημέρι της Κυριακής 29 Νοεμβρίου, ενώ η τηλεοπτική προβολή του στο BBC One έχει προγραμματιστεί για τις 18:40 τοπική ώρα (20:40 ώρα Ελλάδας).

Ακολουθούν οι προβολές στις ΗΠΑ στις 30 Νοεμβρίου, στην Αυστραλία την 1η Δεκεμβρίου και στον Καναδά στις 7 Δεκεμβρίου.