Η πριγκίπισσα της Ουαλίας μίλησε για το πώς «ο καρκίνος σε αλλάζει», στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ «Heal» που θα προβάλει το BBC. «Σε αλλάζει σωματικά, αλλά υπάρχει ένα πολύ, πολύ βαθύτερο κομμάτι που μετακινεί μέσα σου μια διάγνωση καρκίνου», λέει η Κέιτ στα πρώτα πλάνα της παραγωγής, η οποία περιλαμβάνει τις προσωπικές της σκέψεις για την ασθένεια και την ανάρρωσή της.

Η θεραπεία είναι ένα ταξίδι

Η βαθιά προσωπική ταινία θα προβληθεί στο BBC One στις 29 Νοεμβρίου. Η Κέιτ Μίντλετον μοιράζεται την εμπειρία της και σημειώνει: «Η θεραπεία είναι ένα ταξίδι». Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει και νέο υλικό από το Three Peaks Challenge, που ολοκλήρωσε νωρίτερα φέτος. Στην πρόκληση αυτή ανέβηκε στις ψηλότερες κορυφές της Αγγλίας, της Σκωτίας και της Ουαλίας μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο.

Πλατφόρμα Χ

«Είναι σαφές ότι δεν είμαστε φτιαγμένοι για να σηκώνουμε μόνοι μας τις δυσκολίες της ζωής», ακούγεται η φωνή της, την ώρα που εικόνες δείχνουν άλλους ασθενείς με καρκίνο και την ίδια να αγκαλιάζει την οικογένειά της, μαζί και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. «Συχνά μέσα από τον πόνο συνειδητοποιούμε ότι πέρα από αυτόν υπάρχει μια μεγαλύτερη ομορφιά», προσθέτει, επιστρέφοντας στην αλλαγή που έφερε η εμπειρία της με τον καρκίνο. Το Παλάτι του Κένσινγκτον δημοσίευσε φωτογραφία της Κέιτ από το Three Peaks Challenge λίγο πριν από την προβολή.

Από τη διάγνωση στην ύφεση

Η Κέιτ δεν έχει αποκαλύψει ποτέ τι είδους καρκίνο αντιμετώπισε. Τον Μάρτιο του 2024 γνωστοποίησε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο και ότι υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία. Τον Ιανουάριο του 2025 ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ύφεση και τους επόμενους μήνες επέστρεψε σταδιακά στα βασιλικά της καθήκοντα. Έχει μιλήσει συχνά για τον διαφορετικό τρόπο που βλέπει τη ζωή μετά την ασθένεια και για την ανάγκη μιας πιο ολιστικής προσέγγισης της ευεξίας, πέρα από τη σωματική ανάρρωση. Έχει αναφερθεί στις καλές και τις κακές μέρες που ακολούθησαν τη θεραπεία και ήθελε να καταρρίψει την ιδέα ότι οι ασθενείς μπορούν να επανέλθουν άμεσα στην κατάσταση πριν από την αρρώστια.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ / Reuters

Το ντοκιμαντέρ, που θα παρουσιάσει η Κίρστι Γιανγκ, φιλοδοξεί να είναι η πληρέστερη και πιο προσωπική καταγραφή αυτής της διαδρομής. Περιλαμβάνει τις δικές της σκέψεις για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια τέτοια ασθένεια και για το πώς βρήκε τη δική της διαδικασία επούλωσης.

Επιστροφή στα καθήκοντα

Η Κέιτ έχει επιστρέψει στην εργασία της για τις φιλανθρωπικές της οργανώσεις. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα βρέθηκε στην Ινδία για την τελετή του βραβείου Earthshot μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Ήταν το πρώτο ταξίδι τους μαζί σε εξωτερικό για βασιλικά καθήκοντα μετά τη θεραπεία της. Η τελετή φιλοξενήθηκε στη Βομβάη, και η Κέιτ βρέθηκε σε αυτήν για πρώτη φορά από το 2022.

Οι άνθρωποι πίσω από την κάμερα

Στο συνεργείο του ντοκιμαντέρ, ως διευθυντής φωτογραφίας, βρέθηκε ο Γουίλ Γουόρ, που έχει δουλέψει ξανά με την Κέιτ και την οικογένειά της. Οι φωτογραφίες του έχουν χρησιμοποιηθεί σε βίντεο με ευχές για γενέθλια και σε χριστουγεννιάτικη κάρτα με μια χαλαρή εικόνα της πριγκίπισσας, του Ουίλιαμ και των παιδιών τους. Ο ίδιος δημιούργησε και το προσωπικό βίντεο που σηματοδότησε το τέλος της χημειοθεραπείας της τον Σεπτέμβριο του 2024, με το μήνυμα: «Μέσα από το σκοτάδι μπορεί να έρθει φως».

Η πριγκίπισσα Κέιτ στο Αββαείο του Ουεστμίνστερ / Reuters

Η Κέιτ Φίλιπς, επικεφαλής περιεχομένου του BBC, δήλωσε ότι το 30λεπτο ντοκιμαντέρ ελπίζεται πως «θα βρει απήχηση στους τηλεθεατές του BBC και θα προσφέρει παρηγοριά και στήριξη σε όσους αντιμετωπίζουν δικές τους προκλήσεις υγείας».

Το συμβολικό κουδούνι

Η Κέιτ έλαβε θεραπεία στο νοσοκομείο Royal Marsden. Τα έσοδα από τη διανομή του ντοκιμαντέρ, που θα προβληθεί και σε άλλες χώρες, θα δοθούν στο Royal Marsden Cancer Charity. Στο νοσοκομείο του Λονδίνου, όταν οι ασθενείς ολοκληρώνουν τη θεραπεία τους, μπορούν να χτυπήσουν συμβολικά ένα κουδούνι. «Εγώ δεν χτύπησα το κουδούνι», λέει η Κέιτ στον αδελφό της, Τζέιμς Μίντλετον. «Ίσως αυτό είναι το δικό σου χτύπημα του κουδουνιού», της απαντά εκείνος, αναφερόμενος στο Three Peaks Challenge και στο ντοκιμαντέρ για την επούλωσή της.