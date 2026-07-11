Η Κέιτι Πέρι ξέρει καλά πώς να τραβά τα βλέμματα, όμως αυτή τη φορά δεν ήταν μόνη της. Στο νέο βίντεο που δημοσίευσε για το τραγούδι «Watch It Burn», δίπλα της εμφανίστηκε ο Τζάστιν Τριντό και οι δυο τους χάρισαν μια από τις πιο απρόσμενες και πολυσυζητημένες στιγμές των τελευταίων ημερών.

Ο Τζάστιν Τριντό κάνει την έκπληξη

Το βίντεο ξεκινά με την Κέιτι Πέρι να χορεύει ανέμελα μαζί με την παρέα της. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά μπαίνει ξαφνικά στο πλάνο, αιφνιδιάζοντάς την ευχάριστα.

Η τραγουδίστρια δεν κρύβει το πλατύ της χαμόγελο και αμέσως οι δυο τους αρχίζουν να χορεύουν με χαλαρή διάθεση, ανταλλάσσοντας βλέμματα και γελώντας, σε ένα στιγμιότυπο που έμοιαζε αυθόρμητο και κέρδισε αμέσως το κοινό.

«Φωτιά» στα social media

Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, η Κέιτι Πέρι συνόδευσε την ανάρτηση γράφοντας: «Αρχαία κείμενα λένε ότι, αν χορέψεις αυτό το τραγούδι, θα έχεις 1.000 χρόνια καλής τύχης».

Το απόσπασμα άρχισε να αναπαράγεται με ταχύτητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές, likes και σχόλια. Πολλοί στάθηκαν στη χαλαρή χημεία που έδειχναν οι δυο τους μπροστά στην κάμερα, ενώ άλλοι δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους βλέποντας τον Τζάστιν Τριντό σε έναν τόσο διαφορετικό και ανέμελο ρόλο.

Μπορεί να πρόκειται για λίγα μόλις δευτερόλεπτα βίντεο, όμως ήταν αρκετά για να γίνουν viral και να μετατρέψουν την κοινή εμφάνιση της Κέιτι Πέρι και του Τζάστιν Τριντό σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της ημέρας.