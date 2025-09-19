Κεκλεισμένων των θυρών το ματς Παναθηναϊκός - Ατρόμητος - Σε απολογία από την ΔΕΑΒ ο ΠΑΟΚ

Αρκετά σοβαρός ήταν ο κίνδυνος να διεξαχθεί χωρίς θεατές το πρώτο φετινό ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, την Κυριακή (21/9, 21:00) στη Λεωφόρο, μετά την ποινή που επέβαλε η ΔΕΑΒ στους «πράσινους» για τα επεισόδια της περασμένης Κυριακής (14/9) στο «Πανθεσσαλικό» με την Κηφισιά.

Η απόφαση έκανε λόγο για τιμωρία μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών, λόγω σπασμένων καθισμάτων και ρίψεων αντικειμένων, όμως μια φετινή προσθήκη στον αθλητικό νόμο άλλαξε τα δεδομένα. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 5085/2024, η ποινή δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο αμέσως επόμενο εντός έδρας παιχνίδι εφόσον πρόκειται για ντέρμπι «υψηλής επικινδυνότητας».

Έτσι, οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν κανονικά την ευκαιρία να δώσουν δυναμικό «παρών» στο μεγάλο ματς με τον Ολυμπιακό, με τα εισιτήρια να διατίθενται ήδη από την Πέμπτη (19/9). Η ποινή θα εκτιθεί τελικά στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, στις 5 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Παράλληλα, η ΔΕΑΒ γνωστοποίησε ότι καλεί σε ακρόαση στις 25/09 τον ΠΑΟΚ, για φθορές καθισμάτων στο Στάδιο Λιβαδειάς. Ωστόσο, βάσει του ίδιου άρθρου, το μόνο που προβλέπεται σε αυτήν την περίπτωση είναι χρηματικό πρόστιμο που ξεκινά από 10.000 ευρώ, χωρίς κίνδυνο τιμωρίας έδρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

«1. Καλεί σε ακρόαση στις 25/09/2025 την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς επίσης και ένα (1) φυσικό πρόσωπο, αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα, εντός της αθλητικής εγκατάστασης του ‘ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ’, κατά την διάρκεια του αγώνα, που διεξήχθη σε αυτό στις 17/09/2025, μεταξύ των ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την 1η αγωνιστική League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, περιόδου 2025-2026, από φιλάθλους της πρώτης εγκαλούμενης ΠΑΕ με βίαιη πρόκληση φθοράς (αποκόλληση και καταστροφή) είκοσι (20) πλαστικών καθισμάτων από τη θύρα 4 του ανωτέρω Σταδίου, στην οποία συμμετείχε και το δεύτερο εκ των εγκαλουμένων φυσικό πρόσωπο, που ταυτοποιήθηκε από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή



2. Με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν την επιβολή από την ΔΕΑΒ της Διοικητικής Κύρωσης της διεξαγωγής μίας αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ για ρίψη από φιλάθλους της καθισμάτων εντός της κερκίδας, πρόσφορων να προκαλέσουν σωματικές κακώσεις προσώπων, στον αγώνα της 14ης Σεπτεμβρίου 2025 με την ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ, η ΔΕΑΒ ενημερώνει το φίλαθλο κοινό προς αποκατάσταση της αληθείας ως εξής:



α) Οι ρίψεις αντικειμένων πρόσφορων να προκαλέσουν σωματικές κακώσεις φυσικών προσώπων τιμωρούνται όταν λαμβάνουν χώρα όχι μόνον εντός του αγωνιστικού χώρου, αλλά και τόσο εντός των κερκίδων όσο και των αποδυτηρίων του γηπέδου.



β) Η ΔΕΑΒ ενήργησε εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την τέλεση του συγκεκριμένου αγώνα (έκδοση Πράξης στις 17/09/2025) και αφού περιήλθαν στην κατοχή της οι εκθέσεις της ΕΛ.ΑΣ., των παρατηρητών του αγώνα καθώς και το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του γηπέδου, στοιχεία τα οποία πρέπει να αποσταλούν σε αυτή εντός 48 ωρών από την τέλεση του αγώνα, όπως ορίζει για όλα τα παραπάνω η διάταξη του άρθρου 1 Α του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρθρο 105 του νόμου 5224/05-08-2025.



γ) Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 41Α και 120, παρ. 2, περ. γ), εδάφιο β., του νόμου 2725/1999, όπως ισχύει, οι σχετικές κυρώσεις που επιβάλλει η ΔΕΑΒ εκτίονται την επομένη από την έκδοσή τους αγωνιστική ημέρα κατά την οποία το σωματείο, ή η ΑΑΕ (και εν προκειμένω η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) είναι γηπεδούχος, εκτός (όπως συμβαίνει στην κρινόμενη περίπτωση) εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από 5 ημέρες, όποτε η πράξη της ΔΕΑΒ εκτελείται την μεθεπόμενη αγωνιστική».