Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη για τον αστυνομικό της Βουλής: «Να μην στιγματιστούν έξι παιδιά»

Κεκλεισμένων των θυρών, θα διεξαχθεί η δίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών και της εν διαστάσει συζύγου του, για την κακοποίηση των παιδιών τους.

Η δίκη θα διεξαχθεί χωρίς κοινό μετά από πρόταση της εισαγγελέως της έδρας η οποία τόνισε ότι καθώς «συντρέχουν λόγοι προστασίας του ιδιωτικού βίου των διαδίκων και των παιδιών, θεωρώ ότι η δίκη πρέπει να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών».

Με την εισαγγελική πρόταση συντάχθηκαν και οι δύο πλευρές με τον δικηγόρο του πρώην αστυνομικού να σημειώνει ότι «υπάρχουν έξι παιδιά που έχουν ένα μέλλον μπροστά τους και δεν μπορούν να στιγματιστούν».

Ο πρώην αστυνομικός, δια μέσω του συνηγόρου του, αρνήθηκε στην έναρξη της διαδικασίας το βαρύτατο κατηγορητήριο που του αποδίδεται και προανήγγελε ότι θα προσκομιστούν νέα στοιχεία προς επίρρωσιν των ισχυρισμών του.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας παρόντες στο δικαστήριο ήταν και οι δύο κατηγορούμενοι, με τον πρώην αστυνομικό να είναι προσωρινά κρατούμενος και την εν διαστάσει σύζυγό του να έχει αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία της.