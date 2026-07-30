Κέλλυ Κελεκίδου: Χόρεψε ζεϊμπέκικο στο μωσαϊκού του πιο διάσημου εμπορικού κέντρου στο Μιλάνο

Κέλλυ Κελεκίδου τι έκανες στο Μιλάνο; Θραύση! Αυτό θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή απάντηση για το πώς πέρασε στις διακοπές της στην πρωτεύουσα του ιταλικού βορρά!

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στην περιοχή για να παρακολουθήσει τη συναυλία του Μπρούνο Μαρς και επί τη ευκαιρία επισκέφτηκε και όλα τα αξιοθέατα.

Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην δει τον Καθεδρικό Ναό του Μιλάνου (Duomo di Milano) υπό τους ήχους του «Γλύκα γλύκα γλυκιά μου» και αμέσως μετά να περπατήσει στη διάσημη Galleria Vittorio Emanuele II για να κάνει τα ψώνια της και να χαζέψει τον κόσμο σε ένα από τα πιο διάσημα εμπορικά κέντρα του πλανήτη.

Κάποια στιγμή της ήρθε η ανάγκη να χορέψει το «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας» πάνω στο διάσημο μωσαϊκό με τον ταύρο στις μεγάλες στοές του εμπορικού. Ο κόσμος κοιτούσε μια γυναίκα με σπορ ντύσιμο να χορεύει στη μέση της στοάς (δεν ξέρουμε εάν της έδωσαν και χρήματα στο τέλος) και στη συνέχεια η Κελεκίδου ανέβασε στο βίντεο στο TikTok σχολιάζοντας: «Κάθε πόλη χρειάζεται έναν ελληνικό χορό».