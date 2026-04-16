Κένεθ Ρογκόφ: «Τρίζει» η παγκόσμια οικονομία λόγω Ιράν - Φόβοι για στασιμοπληθωρισμό

Ένα σκοτεινό και βαθιά αβέβαιο τοπίο διαγράφεται για την παγκόσμια οικονομία, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις κλιμακώνονται και οι ισορροπίες που για δεκαετίες θεωρούνταν δεδομένες καταρρέουν.

Ο διακεκριμένος οικονομολόγος του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ Κένεθ Ρογκόφ, εκπέμπει σήμα κινδύνου: οι αγορές μπορεί ακόμη να δείχνουν ψυχραιμία, αλλά κάτω από την επιφάνεια σιγοβράζει μια νέα κρίση – ίσως χειρότερη από όσες έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες.

«Μεγάλο στασιμοπληθωριστικό σοκ ο πόλεμος» - «Αφελείς» οι αγορές

Ο Ρογκόφ χαρακτήρισε τον πόλεμο ως «ένα μεγάλο στασιμοπληθωριστικό σοκ» που επιτείνει τις επιπτώσεις των δασμών στην οικονομία. Μεσοπρόθεσμα, οι πιέσεις αυτές είναι πιθανό να οδηγήσουν σε υψηλότερα επιτόκια αντί για χαμηλότερα, δήλωσε σε ξεχωριστή συνέντευξή του στο Bloomberg.

Οι αγορές είναι «αφελείς» που θεωρούν ότι η σύγκρουση με το Ιράν έχει επιλυθεί, προειδοποίησε ο Ρογκόφ. «Θα συμβούν περισσότερα πράγματα. Αλλά και πάλι, οι αγορές απλώς έχουν αποφασίσει ότι δεν έχει σημασία, ότι όλα θα πάνε καλά» πρόσθεσε.

«Οι επενδυτές εγκαταλείπουν όλες τις μεγάλες νομισματικές άγκυρες», σημειώνει με ανησυχία.

Το μήνυμα είναι σαφές: ούτε το δολάριο, ούτε το ευρώ, ούτε το γιεν θεωρούνται πλέον ασφαλή καταφύγια.

Σε αντίθεση με ό,τι θα περίμενε κανείς σε περιόδους πολέμου, τα επιτόκια δεν υποχωρούν – εκτινάσσονται.

Ο Ρογκόφ βλέπει ανησυχητικές ομοιότητες με τη δεκαετία του ’70 – μια περίοδο στασιμοπληθωρισμού, ενεργειακών σοκ και γεωπολιτικών συγκρούσεων. «Όλοι γνωρίζουν ότι έρχεται έκρηξη στρατιωτικών δαπανών.

Και αυτό θα διαρκέσει χρόνια», προειδοποιεί.