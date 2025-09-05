Κεραμεικός: Πώς συνέβη η τραγωδία με την παράσυρση πεζού από τρένο - Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την τραγωδία που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (5/9) στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στον Κεραμεικό, όταν ένας άνθρωπος παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού και έχασε τη ζωή του. Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ και αναστάτωση, ενώ η εταιρεία εκφράζει τη βαθιά της λύπη και δεσμεύεται για την πλήρη διερεύνηση των αιτιών.

Πιο συγκεκριμένα η Hellenic Train ενημερώνει ότι το πρωί της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου στις 07:30, σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό κατά τη διάρκεια του δρομολογίου της αμαξοστοιχίας 1304, η οποία εκτελούσε τη διαδρομή Πειραιάς – Κιάτο, μεταφέροντας 79 επιβάτες.

Λίγο μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Ρουφ, στο ύψος της οδού Κωνσταντινουπόλεως, ο μηχανοδηγός εντόπισε άτομο εντός της σιδηροδρομικής γραμμής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή από αφύλαχτο σημείο.

Ο οδηγός ακολούθησε το πρωτόκολλο ενεργοποιώντας άμεσα τα ηχητικά προειδοποιητικά σήματα και το σύστημα αυτόματης πέδησης, ωστόσο η παράσυρση του ατόμου δεν κατέστη δυνατόν να αποφευχθεί.

Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο σημείο, ενώ κινητοποιήθηκαν άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Για λόγους ασφαλείας διεκόπη προσωρινά η ηλεκτροδότηση της γραμμής.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια περίπου στις 08:30, ενώ η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η αμαξοστοιχία οδηγήθηκε στο αμαξοστάσιο του Ρέντη.

Η παροχή ηλεκτροδότησης αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα, ενώ μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές η αμαξοστοιχία κατευθύνθηκε στο αμαξοστάσιο του Ρέντη. Ωστόσο σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στην εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων.

Χαρακτηριστικό είναι βίντεο του Flash.gr, από τη στιγμή της αναγγελίας στον Σταθμό Λαρίσης για διακοπή κυκλοφορίας των συρμών λόγω έκτακτου περιστατικού.

H ανακοίνωση της Hellenic Train για το περιστατικό

H Hellenic Train ανακοινώνει ότι σήμερα στις 07:30 π.μ., ο οδηγός της αμαξοστοιχίας 1304, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς - Κιάτο με 79 επιβάτες, αντελήφθη την παρουσία ατόμου εντός της σιδηροδρομικής γραμμής στο ύψος της οδού Κωνσταντινουπόλεως, λίγο μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Ρουφ.

Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου.

Η παροχή ηλεκτροδότησης αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα, ενώ μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές η αμαξοστοιχία κατευθύνθηκε στο αμαξοστάσιο του Ρέντη.

Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι λόγω του περιστατικού, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στην εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων.

Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων.