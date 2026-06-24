Κερατέα: Βίντεο ντοκουμέντο με τις κινήσεις της 43χρονης που συνελήφθη για τις φωτιές

Βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές καταγράφει τη στιγμή που 43χρονη γυναίκα φέρεται να προκαλεί πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο στην Κερατέα και στη συνέχεια να απομακρύνεται από το σημείο.

Το οπτικό υλικό αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες οδήγησε στην κατάρρευση της αρχικής άρνησης της γυναίκας και τελικά στην ομολογία της.

Στα βίντεο που εξετάστηκαν από τους ερευνητές αποτυπώνονται οι κινήσεις της 43χρονης στην περιοχή όπου εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές.

Η στιγμή που η 43χρονη στη Κερατέα βάζει φωτιά - Συνελήφθη για εμπρησμό pic.twitter.com/2nY8UScJGl — Flash.gr (@flashgrofficial) June 24, 2026

Η γυναίκα συνελήφθη από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για δύο διαδοχικές φωτιές που ξέσπασαν το πρωί της Τρίτης (24/6) στην Κερατέα, με χρονική διαφορά μόλις 19 λεπτών.

Αντιμέτωπη με την κατηγορία του εμπρησμού

Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση, ενώ οι Αρχές ερεύνησαν τις κινήσεις της στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές.

Η 43χρονη συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή της φέρεται να παραδέχθηκε τις πράξεις που της αποδίδονται, επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει οι ερευνητές από το βιντεοληπτικό υλικό και τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας.