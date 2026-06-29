Η στιγμή που κεραυνός χτυπά τον Πύργο του Άιφελ εν μέσω σφοδρής καταιγίδας – Εντυπωσιακό βίντεο

Ένα εντυπωσιακό βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που κεραυνός χτυπά τον Πύργο του Άιφελ κατά τη διάρκεια της ισχυρής καταιγίδας που έπληξε το Παρίσι το βράδυ της Κυριακής (28/6), έχει γίνει viral στα social media, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

Η εκτυφλωτική λάμψη φώτισε για λίγα δευτερόλεπτα το εμβληματικό μνημείο της γαλλικής πρωτεύουσας, προκαλώντας εντυπωσιασμό αλλά και ανησυχία σε πολλούς χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι αναρωτήθηκαν αν η κατασκευή υπέστη ζημιές.

Ωστόσο, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, εξηγώντας ότι ο Πύργος του Άιφελ είναι σχεδιασμένος ώστε να αντέχει τέτοια φαινόμενα.

Φυσικός «στόχος» των κεραυνών

Με ύψος που ξεπερνά τα 300 μέτρα, ο Πύργος του Άιφελ αποτελεί μία από τις ψηλότερες κατασκευές στο Παρίσι και, ως εκ τούτου, προσελκύει συχνά κεραυνούς κατά τη διάρκεια έντονων καταιγίδων.

Σύμφωνα με ειδικούς, το μνημείο δέχεται κατά μέσο όρο από πέντε έως δέκα χτυπήματα κεραυνών κάθε χρόνο, χωρίς να καταγράφονται σοβαρές ζημιές στη δομή του.

Πώς προστατεύεται ο Πύργος του Άιφελ

Η ασφάλεια του μνημείου βασίζεται σε ένα προηγμένο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, το οποίο διοχετεύει με ασφάλεια το ηλεκτρικό φορτίο στο έδαφος.

Η λειτουργία του στηρίζεται στην αρχή του κλωβού Faraday, σύμφωνα με την οποία το ηλεκτρικό ρεύμα διατρέχει τον μεταλλικό σκελετό του Πύργου και καταλήγει στη γείωση, προστατεύοντας τόσο την κατασκευή όσο και τους επισκέπτες που βρίσκονται στο εσωτερικό της.

Παράλληλα, ειδικά συστήματα προστασίας από υπερτάσεις διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία των ανελκυστήρων, του φωτισμού και του υπόλοιπου ηλεκτρολογικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Η καταιγίδα μετά τον καύσωνα

Η κακοκαιρία εκδηλώθηκε έπειτα από το έντονο κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία και αρκετές περιοχές της Ευρώπης. Οι υψηλές θερμοκρασίες δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες για την εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων, συνοδευόμενων από έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι, αν και ένα χτύπημα κεραυνού σπάνια προκαλεί πρόβλημα στον Πύργο του Άιφελ, σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων είναι πιθανό να ληφθούν προληπτικά μέτρα, όπως η προσωρινή διακοπή της πρόσβασης σε ορισμένα τμήματα του μνημείου, με στόχο την ασφάλεια των επισκεπτών.

Το βίντεο από το χτύπημα του κεραυνού αποτελεί μία ακόμη υπενθύμιση της δύναμης της φύσης, αλλά και της αποτελεσματικότητας των σύγχρονων συστημάτων προστασίας που διαθέτουν εμβληματικά μνημεία όπως ο Πύργος του Άιφελ.