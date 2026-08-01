Κεραυνός εν αιθρία για την Μονακό: Αποκλείστηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίες της Γαλλίας

Έσκασε η βόμβα στην Γαλλία και η Μονακό δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Γαλλίας για την αγωνιστική περίοδο 2026/27.

Η Επιτροπή Εφέσεων της Γαλλικής Ομοσπονδίας ανακοίνωσε πως η έφεση που είχε καταθέση ο σύλλογος κατά της αρχικής απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Διοίκησης απορρίφθηκε με αποτέλεσμα η ομάδα να αποβληθεί από τις εθνικές διοργανώσεις. Παρά τις προσπάθειες της διοίκησης και την παρουσίαση ενός σχεδίου εξαγοράς του συλλόγου που θα την έκανε βιώσιμη ενώπιον της Επιτροπής, η επιπλέον προθεσμία έντεκα ημερών (έως τις 31 Ιουλίου 2026) της Επιτροπής έληξε με τους διοικούντες να μην καταφέρνουν να συγκεντρώσουν και να προσκομίσουν εγκαίρως τα ζητούμενα έγγραφα.

Έτσι η Ομοσπονδία αναγκάστηκε να επικυρώσει την αρχική τιμωρία η οποία απαγορεύει στην Μονακό να συμμετάσχει στην Betclic Elite και την Elite 2. Το μόνο που μπορεί να κάνει πλέον η ιστορική ομάδα είναι να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια και να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Εφέσεων της Γαλλικής Ομοσπονδίας

«Μετά την έφεση που κατέθεσε η AS Monaco Basket-Ball SA κατά της απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Διοίκησης, με την οποία της απαγορεύτηκε η συμμετοχή στα επαγγελματικά πρωταθλήματα BETCLIC ELITE και ELITE 2, η Επιτροπή Εφέσεων άκουσε τις θέσεις του συλλόγου και των διοικούντων του στις 20 Ιουλίου 2026, στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Εν αναμονή της οριστικοποίησης του σχεδίου εξαγοράς που της παρουσιάστηκε, η Επιτροπή Εφέσεων είχε χορηγήσει στον σύλλογο επιπλέον προθεσμία έως τις 31 Ιουλίου 2026, ώστε να καταθέσει τα τελευταία απαιτούμενα δικαιολογητικά.



Καθώς ο σύλλογος δεν κατάφερε να προσκομίσει τα ζητούμενα έγγραφα εντός της προθεσμίας, η Επιτροπή Εφέσεων έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

AS Monaco Basket-Ball SA

Επικύρωση της αρχικής απόφασης.

Άρνηση συμμετοχής του συλλόγου στα επαγγελματικά πρωταθλήματα BETCLIC ELITE και ELITE 2 για τη σεζόν 2026/27

Ο σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου. Πριν από αυτό, θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί αίτημα συμβιβασμού στην CNOSF (Γαλλική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή), σύμφωνα με το άρθρο R.141-15 του Γαλλικού Κώδικα Αθλητισμού.

Η παρούσα απόφαση δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο L.132-2, παράγραφος 4, του Γαλλικού Κώδικα Αθλητισμού».