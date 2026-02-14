«Κέρδισες την καρδιά μου»: Ο Λευκός Οίκος γιορτάζει τον Άγιο Βαλεντίνο με Μαδούρο και Γροιλανδία

Ο Λευκός Οίκος κυκλοφόρησε μια σειρά από πολιτικά φορτισμένες ψηφιακές κάρτες για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε κάρτα απεικονίζει ένα αξιοσημείωτο γεγονός ή απόφαση από τη δεύτερη θητεία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Με τη λεζάντα «Φτιαγμένες μόνο για εσάς», οι καρτ ποστάλ μετατρέπουν τις πολιτικές στιγμές σε ένα χιουμοριστικό μήνυμα για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Η πρώτη κάρτα δείχνει τις φωτογραφίες του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, την ημέρα της σύλληψής του από αμερικανικές δυνάμεις και τη μεταφορά του στη Νέα Υόρκη. Στη λεζάντα ο Λευκός Οίκος γράφει «Κέρδισες την καρδιά μου».

Μια άλλη κάρτα δείχνει τον Τραμπ να κρατά ένα έγγραφο με την ένδειξη «Εκτελεστικό Διάταγμα 4547» και το μήνυμα «Εσύ, ο Βαλεντίνος μου» γραμμένο επάνω.

Η τρίτη κάρτα δείχνει τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Κρις Βαν Χόλεν να πίνει μαργαρίτες με τον φερόμενο ως μέλος της συμμορίας MS-13, Κίλμαρ Αμπέγκο Γκαρσία, στο Ελ Σαλβαδόρ. Το κείμενο στην κάρτα αναφέρει: «Η αγάπη μου για σένα είναι τόσο δυνατή όσο η αγάπη των Δημοκρατικών για τους παράνομους μετανάστες. Θα πετούσα 1.537 μίλια για να πιώ ένα ποτό μαζί σου».

Η τέταρτη που συμπληρώνει την εικόνα απεικονίζει μια καρδιά με έναν χάρτη της Γροιλανδίας. Η κάρτα αναφέρεται στην αμφιλεγόμενη προσπάθεια και επιθυμία του Τραμπ να προσαρτήσει δανικά εδάφη, στην οποία οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αντιταχθεί σθεναρά. «Ήρθε η ώρα να ορίσουμε την κατάστασή μας», γράφει η κάρτα, με μια καρδιά γύρω από ένα νησί της Αρκτικής.

Made just for you 💌 pic.twitter.com/DhSgnGK1M6 — The White House (@WhiteHouse) February 14, 2026

NYP: Ο Τραμπ έφτιαξε μόνος του τις κάρτες

Νωρίτερα, η εφημερίδα The New York Post ανέφερε ότι οι περισσότερες από τις αστείες διαδικτυακές αναρτήσεις του Λευκού Οίκου δημιουργήθηκαν από τον ίδιο τον Τραμπ, μαζί με τον αναπληρωτή προσωπάρχη του, Νταν Σκαβίνο, και την αναπληρώτρια διευθύντρια επικοινωνίας, Κάελαν Ντορ.

«Δεν μας επιβαρύνουν οι παραδοσιακοί κανόνες για το τι είναι “αποδεκτό” στην πολιτική. Μιλάμε τη γλώσσα του λαού και ο κόσμος λατρεύει αυτό το είδος περιεχομένου», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στην εφημερίδα The Post.