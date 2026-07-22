Κερδίζουμε χρόνια αλλά χάνουμε υγεία: Το ανησυχητικό παγκόσμιο μήνυμα που αφορά και την Ελλάδα

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Η σύγχρονη ιατρική, η πρόοδος της επιστήμης και η βελτίωση των συνθηκών ζωής έχουν οδηγήσει σε ένα ιστορικό επίτευγμα: οι άνθρωποι ζουν περισσότερο από ποτέ.

Όμως πίσω από αυτή τη θετική εικόνα κρύβεται μια ανησυχητική πραγματικότητα. Τα επιπλέον χρόνια ζωής δεν συνοδεύονται πάντα από περισσότερα χρόνια καλής υγείας.

Νέα μεγάλη διεθνής μελέτη του Ινστιτούτου Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας (IHME) του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Lancet Public Health, δείχνει ότι το χάσμα ανάμεσα στη μακροζωία και την υγιή ζωή μεγαλώνει σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο.

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Το «χάσμα νοσηρότητας» μεγαλώνει



Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τον όρο χάσμα νοσηρότητας για να περιγράψουν τα χρόνια που ένας άνθρωπος ζει με προβλήματα υγείας, χρόνιες παθήσεις ή αναπηρίες.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά:

Το παγκόσμιο προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε από 64,6 χρόνια το 1990 σε 73,8 χρόνια το 2023.

Το προσδόκιμο υγιούς ζωής αυξήθηκε από 55,9 σε 63,1 χρόνια.

Ωστόσο, η αύξηση της διάρκειας ζωής ήταν μεγαλύτερη από την αύξηση των ετών καλής υγείας. Έτσι, οι άνθρωποι κερδίζουν χρόνο, αλλά περνούν μεγαλύτερο μέρος του με ασθένειες.

Συνολικά, το χάσμα νοσηρότητας αυξήθηκε από 8,8 χρόνια το 1990 σε 10,7 χρόνια το 2023, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 22% μέσα σε μία γενιά.

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Η Ελλάδα ακολουθεί την παγκόσμια τάση



Η χώρα μας δεν αποτελεί εξαίρεση. Στην Ελλάδα, το χάσμα νοσηρότητας αυξήθηκε από 10 χρόνια το 1990 σε 11,9 χρόνια το 2023, δηλαδή κατά περίπου 1,9 χρόνια ή 18%.

Με άλλα λόγια, ένας μέσος Έλληνας περνά πλέον περίπου το 14,7% της ζωής του με προβλήματα υγείας, έναντι 13% πριν από τρεις δεκαετίες.

Η Ελλάδα βρίσκεται περίπου στο μέσο της Δυτικής Ευρώπης:

Γερμανία: 11,9 χρόνια με προβλήματα υγείας

Γαλλία: 12,5 χρόνια

Ηνωμένο Βασίλειο: 12,7 χρόνια

Ολλανδία: 12,9 χρόνια

Ιταλία: 11,8 χρόνια

Ισπανία: 12,1 χρόνια

Η εικόνα δείχνει ότι η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής δεν σημαίνει απαραίτητα και καλύτερη ποιότητα ζωής.



Οι πλούσιες χώρες ζουν περισσότερο – αλλά αρρωσταίνουν περισσότερο



Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της μελέτης είναι ότι οι χώρες με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής εμφανίζουν συχνά και το μεγαλύτερο διάστημα ζωής με προβλήματα υγείας.

Το 2023, το μεγαλύτερο χάσμα παγκοσμίως καταγράφηκε:

στις ΗΠΑ: 14 χρόνια

στην Αυστραλία: 13,9 χρόνια

στον Καναδά: 13,7 χρόνια

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι στις ανεπτυγμένες κοινωνίες οι άνθρωποι επιβιώνουν περισσότερο από ασθένειες που παλαιότερα οδηγούσαν σε πρόωρο θάνατο, όμως συχνά ζουν για χρόνια με τις συνέπειές τους.



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Οι ασθένειες που «κλέβουν» την ποιότητα ζωής



Το μεγαλύτερο μέρος των χρόνων κακής υγείας δεν οφείλεται σε θανατηφόρες ασθένειες, αλλά σε χρόνιες παθήσεις που περιορίζουν την καθημερινότητα.

Στην κορυφή βρίσκονται:

μυοσκελετικά προβλήματα, όπως η οσφυαλγία,

ψυχικές διαταραχές, όπως η κατάθλιψη και το άγχος,

απώλεια ακοής λόγω ηλικίας,

πτώσεις και τραυματισμοί,

παχυσαρκία,

υψηλό σάκχαρο στο αίμα,

κάπνισμα.

Πρόκειται για προβλήματα που συχνά δεν σκοτώνουν, αλλά επηρεάζουν δραματικά την αυτονομία και την ποιότητα ζωής.

Οι γυναίκες ζουν περισσότερο, αλλά με περισσότερες ασθένειες



Η μελέτη επιβεβαιώνει και μια διαχρονική ανισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα.

Οι γυναίκες ζουν κατά μέσο όρο περισσότερο από τους άνδρες, όμως περνούν περισσότερα χρόνια αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας.

Το 2023:



οι γυναίκες είχαν μέσο χάσμα νοσηρότητας 12,1 χρόνια,

οι άνδρες 9,3 χρόνια.

Η διαφορά αυτή καταγράφεται σε όλες τις κοινωνικοοικονομικές ομάδες και σχετίζεται τόσο με τη μεγαλύτερη επιβίωση των γυναικών όσο και με την αυξημένη συχνότητα ορισμένων χρόνιων παθήσεων.

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Το μεγάλο στοίχημα: Όχι περισσότερα χρόνια, αλλά καλύτερα χρόνια



Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η γήρανση του πληθυσμού απαιτεί αλλαγή προτεραιοτήτων στα συστήματα υγείας.

Το ζητούμενο πλέον δεν είναι απλώς να αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής, αλλά να αυξηθούν τα χρόνια χωρίς ασθένειες και περιορισμούς.

Η πρόληψη, η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, η καταπολέμηση του καπνίσματος, η ψυχική υγεία, η αποκατάσταση και η μακροχρόνια φροντίδα αναδεικνύονται στα μεγάλα στοιχήματα των επόμενων δεκαετιών.

Γιατί η πραγματική πρόοδος δεν μετριέται μόνο με το πόσα χρόνια ζούμε, αλλά με το πόσα από αυτά μπορούμε να ζούμε καλά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ