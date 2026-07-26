Κέρκυρα: Δύο συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια – Φωτιά από αγροτικές εργασίες έκαψε 50 στρέμματα

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών για εμπρησμό από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στην Κέρκυρα, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου(25/7) στη Δημοτική Κοινότητα Γιαννάδων, της Δημοτικής Ενότητας Παρελίων, στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας.

Η κινητοποίηση του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Κέρκυρας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος ήταν άμεση, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της φωτιάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο συλληφθέντες εκτελούσαν αγροτικές εργασίες με γεωργικούς ελκυστήρες περίπου στις 10:59, όταν από τη λειτουργία των μηχανημάτων προκλήθηκαν σπινθήρες, οι οποίοι προκάλεσαν ανάφλεξη σε ξηρά χόρτα.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα σε χορτολιβαδική έκταση, καίγοντας περίπου 50 στρέμματα, πριν τεθεί υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε βάρος των δύο ημεδαπών σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμό από αμέλεια.

223 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού δείχνουν τη μεγάλη έκταση του προβλήματος. Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 26 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί 613 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 869.250,86 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 223 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από αυτές, οι 197 συλλήψεις (88,34%) αφορούν εμπρησμό από αμέλεια, ενώ οι 26 (11,66%) σχετίζονται με εμπρησμό από πρόθεση.

Η Δ.Α.Ε.Ε. και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος υπογραμμίζουν ότι παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, καλώντας τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας και να αποφεύγουν εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο.