Κέβιν Γουόρς: Ο εκλεκτός του Τραμπ για την FED

Ο Κέβιν Γουόρς είναι ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με ανάρτησή του στο Truth Social ο αμερικανός πρόεδρος πλέκει το εγκώμιο του Γουόρς για τον οποία αναφέρει ότι «θα καταγραφεί ως έβς από τους σπουδαιότερους προέδρους της FED».

Ο Γουόρς δεν έρχεται από το πουθενά. Αντίθετα, είναι παλιός γνώριμος του συστήματος, με βαθιές ρίζες στη Wall Street και ενεργό ρόλο στα πιο κρίσιμα χρόνια της αμερικανικής οικονομίας.

BREAKING: Trump nominates Kevin Warsh to succeed Jerome Powell as Federal Reserve chair pic.twitter.com/LQwosgZDut — Fox News (@FoxNews) January 30, 2026

Ποιος είναι

Γεννημένος το 1970, με σπουδές στο Stanford και νομικό υπόβαθρο από το Harvard, ο Κέβιν Γουόρς κινήθηκε από νωρίς στους διαδρόμους της οικονομικής εξουσίας. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed από το 2006 έως το 2011, την περίοδο δηλαδή που το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα κλυδωνιζόταν από τη μεγάλη κρίση του 2008.

Τότε ήταν από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στις αποφάσεις «έκτακτης ανάγκης» για τη διάσωση τραπεζών και αγορών. Για κάποιους, τεχνοκράτης με ψυχρό μυαλό. Για άλλους, ένας τραπεζίτης που έβαλε το σύστημα πάνω από την κοινωνία.

Η φιλοσοφία του

Ο Γουόρς έχει διαχρονικά ασκήσει κριτική στη χαλαρή νομισματική πολιτική και στα μαζικά προγράμματα στήριξης. Θεωρεί ότι τα χαμηλά επιτόκια και το «φθηνό χρήμα» στρεβλώνουν τις αγορές και τροφοδοτούν φούσκες. Με απλά λόγια: δεν είναι φίλος των εύκολων λύσεων.

Αυτό ακριβώς τον κάνει ελκυστικό για τον Τραμπ, αλλά και επικίνδυνο στα μάτια των επικριτών του.

Γιατί τον διάλεξε ο Τραμπ

Η επιλογή Γουόρς δεν είναι μόνο οικονομική, είναι βαθιά πολιτική. Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει μια Fed πιο «συνεργάσιμη», πιο κοντά στη λογική της ανάπτυξης με κάθε κόστος και λιγότερο ανεξάρτητη από τον Λευκό Οίκο. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα.



Η υποψηφιότητά του έχει ήδη ανοίξει συζήτηση για το αν η Fed μπαίνει σε μια νέα εποχή, όπου η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας θα δοκιμαστεί όσο ποτέ άλλοτε. Οι αγορές κρατούν την ανάσα τους, οι αναλυτές μετρούν κάθε λέξη και ο πληθωρισμός… καραδοκεί.

Το συμπέρασμα

Ο Κέβιν Γουόρς δεν είναι «ουδέτερος διαιτητής». Είναι παίκτης. Έμπειρος, σκληρός και με ξεκάθαρη ιδεολογική γραμμή. Το αν θα αποδειχθεί σταθεροποιητικός παράγοντας ή καταλύτης νέων αναταράξεων στη διεθνή οικονομία, μένει να φανεί. Το μόνο βέβαιο; Με τον Γουόρς στο τιμόνι, η Fed παύει να είναι βαρετή. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά.