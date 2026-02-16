KGM Torres HEV : O συνδυασμός επιδόσεων, χαμηλής κατανάλωσης, χώρων και ανταγωνιστικής τιμής

Ένα SUV σχεδιασμένο για να κινείται με άνεση στην πόλη, διατηρώντας παράλληλα τον αυθεντικό και περιπετειώδη χαρακτήρα που καθορίζει τη φιλοσοφία του Torres. Τοποθετημένο ανάμεσα στις κατηγορίες compact και mid-size SUV, το Torres HEV συνδυάζει την καθημερινή πρακτικότητα στην πόλη, με το δυναμισμό και την άνεση σε αποδράσεις εκτός πόλης. Στον αστικό ιστό, μπορεί να κινείται έως και κατά 94% ηλεκτρικά, προσφέροντας ομαλή και αθόρυβη οδήγηση, ενώ εκτός πόλης ξεχωρίζει για τις ισχυρές επιδόσεις και τη δυναμική του συμπεριφορά.

Το μεγάλο του πλεονέκτημα βρίσκεται στον συνδυασμό των παρακάτω βασικών χαρακτηριστικών που το καθιστούν κορυφαία επιλογή στην κατηγορία του:

• Υψηλή απόδοση: Mέγιστη συνδυαστική ιπποδύναμη 204 PS

• Χαμηλή κατανάλωση: 5,8L/100km

• Μεγάλοι χώροι: Mήκος αμαξώματος 4.705 mm και μέγιστη χωρητικότητα χώρου αποσκευών 1.662 λίτρα

• Ανταγωνιστική τιμή: Aπό 33.190€



Αυθεντικός SUV σχεδιασμός με σύγχρονο χαρακτήρα

Η εξωτερική σχεδίαση του αποπνέει δύναμη και μοντέρνα αισθητική, με καθαρές γραμμές, έντονη μάσκα και στιβαρές αναλογίες που αναδεικνύουν τον αυθεντικό SUV χαρακτήρα του. Με μήκος 4.705 mm και αυξημένη απόσταση από το έδαφος, το μοντέλο διατηρεί ισχυρή παρουσία στον δρόμο, συνδυάζοντας επιβλητικό χαρακτήρα και πρακτικότητα σε κάθε διαδρομή.

Το εσωτερικό του, συνδυάζει την εργονομική φιλοσοφία Slim & Wide με εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες και premium αισθητική, δημιουργώντας έναν ευρύχωρο, κομψό και άνετο χώρο για όλους τους επιβάτες. Η πανοραμική οθόνη ενσωματώνει ένα ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών με μια οθόνη αφής 12,3 ιντσών, προσφέροντας άμεση και εξαιρετικά φιλική λειτουργία για το χρήστη.

Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός 32 χρωμάτων και τα δερμάτινα καθίσματα υψηλής ποιότητας ενισχύουν την αίσθηση πολυτέλειας, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 1.662 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, καθιστώντας το Torres ιδανικό για αποδράσεις και outdoor δραστηριότητες.

Υβριδικό Σύστημα & Απόδοση

Το KGM Torres HEV ενσωματώνει το καινοτόμο Dual Tech Hybrid System, που συνδυάζει αρμονικά, έναν turbo βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 130 kW, αποδίδοντας συνδυαστικά 204 PS. Το αυτόματο κιβώτιο e-DHT, προσφέρει τρεις λειτουργίες - EV Mode, HEV Mode και Engine Drive Mode - εξασφαλίζοντας έως και 94% ηλεκτροκίνηση μέσα στην πόλη, και κορυφαίες επιδόσεις σε υψηλές ταχύτητες.

Το Torres HEV διαθέτει επίσης τρία driving modes - COMFORT, SPORT και ECO - που προσαρμόζουν τη συμπεριφορά του οχήματος ανάλογα με τις ανάγκες και τη διάθεση του οδηγού.

Παράλληλα, ο βελτιστοποιημένος σχεδιασμός NVH (Noise, Vibration, Harshness) και τα ενισχυμένα υλικά απορρόφησης και μόνωσης ήχου εξασφαλίζουν μια ήσυχη και ξεκούραστη εμπειρία οδήγησης, μειώνοντας τον θόρυβο από το δρόμο και τον κινητήρα.

Κορυφαία Ασφάλεια

Το 78% του αμαξώματος κατασκευάζεται από χάλυβα υψηλής αντοχής - το υψηλότερο ποσοστό στην κατηγορία του – υπογραμμίζοντας την πρωταρχική δέσμευση της KGM για την ασφάλεια των επιβατών.

Επιπλέον, το Torres HEV διαθέτει ένα πλήρες σύνολο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, όπως το 3D σύστημα «περιμετρικής θέασης» και οι τέσσερις ψηφιακές κάμερες εμπρός και πίσω, που εξασφαλίζουν πλήρη έλεγχο του περιβάλλοντος και καθαρή ορατότητα. Επιπλέον, συστήματα όπως η Προειδοποίηση Απόστασης Ασφαλείας και το Σύστημα Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης προσφέρουν απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή.

Το KGM Torres HEV είναι διαθέσιμο από 33.190€ στην έκδοση Urban, και αποτυπώνει τη δέσμευση της KGM να κάνει την προηγμένη υβριδική τεχνολογία προσιτή στο ευρύτερο κοινό, διατηρώντας παράλληλα το πνεύμα περιπέτειας που χαρακτηρίζει το Torres. Για να ανακαλύψετε από κοντά την εμπειρία οδήγησης του Torres HEV, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ένα test drive στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων της μάρκας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων της KGM.