Κι όμως η αρχαία Ολυμπία μπορεί να είχε... λιμάνι: Νέα μελέτη αλλάζει όσα γνωρίζαμε - Η χαμένη λίμνη

Νέα επιστημονική μελέτη για την Αρχαία Ολυμπία έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε για την περιοχή που συνδέθηκε άρρηκτα με τη διεξαγωγή των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, «φωτίζοντας» το σοβαρό ενδεχόμενο δίπλα στον ιερό χώρο να είχε κατασκευαστεί λιμάνι, σε λίμνη που υπήρχε την περίοδο της αρχαιότητας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του patrisnews.gr, η μελέτη πραγματοποιήθηκε από διεθνή ομάδα 17 επιστημόνων, με τη συμμετοχή της προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, Ερωφίλης - Ίριδας Κόλλια, ενώ βασίστηκε σε σύγχρονες γεωφυσικές και γεωαρχαιολογικές αναλύσεις.

Έφταναν με βάρκες

Μέχρι σήμερα, η επικρατούσα θεωρία «ήθελε» τους επισκέπτες και τα εμπορεύματα να φτάνουν στην Ολυμπία μέσω του αρχαίου λιμανιού της Φειάς, σε απόσταση περίπου 22 χιλιομέτρων από τον ιερό χώρο.

Ο αρχαίος γεωγράφος Στράβων είχε αναφέρει ότι τα πλοία μπορούσαν να κινηθούν αρκετά χιλιόμετρα προς την ενδοχώρα μέσω πλωτών διαδρομών, περιορίζοντας σημαντικά τη χερσαία μεταφορά.

Ωστόσο, τα νέα δεδομένα φαίνεται πως ενισχύουν ένα διαφορετικό σενάριο: ότι η ίδια η Ολυμπία διέθετε οργανωμένη λιμενική υποδομή, πιθανόν συνδεδεμένη με αρχαία λίμνη και με πλωτές διαδρομές που επέτρεπαν την πρόσβαση στο ιερό ακόμα και με βάρκες.

Οι επιστήμονες πραγματοποίησαν εκτεταμένες γεωφυσικές διασκοπήσεις, χρησιμοποιώντας τεχνικές ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής και ηλεκτρικής τομογραφίας αντίστασης.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν μια άγνωστη έως σήμερα κτιριακή δομή ακριβώς δίπλα στην Άλτι, δηλαδή τον πυρήνα του ιερού χώρου της Ολυμπίας.

Η κατασκευή βρίσκεται νότια των Νοτιοδυτικών Θερμών και φαίνεται να εκτείνεται σε μια τεράστια επιφάνεια, με διαστάσεις που αγγίζουν τα 100 μέτρα μήκος και τα 80 μέτρα πλάτος.

Μάλιστα, η δομή που εντοπίστηκε φαίνεται ότι παρουσιάζει αρχιτεκτονική ευθυγράμμιση με σημαντικά μνημεία της Ολυμπίας, όπως το Λεωνιδαίο και οι Νοτιοδυτικές Θέρμες, γεγονός που δείχνει ότι δεν πρόκειται για τυχαίο γεωλογικό σχηματισμό αλλά για οργανωμένη ανθρώπινη παρέμβαση.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η κατασκευή διέθετε πλευρικά τμήματα και μία κεντρική λεκάνη, η οποία ενδέχεται να λειτουργούσε ως χώρος συγκέντρωσης νερού ή ακόμη και ως μικρή λιμενολεκάνη.

Η ανακάλυψη της αρχαίας λίμνης

Η συγκεκριμένη θεωρία έρχεται να «συναντήσει» μια άλλη μελέτη που είχε δημοσιευθεί παλαιότερα στο επιστημονικό περιοδικό Quaternary Environments and Humans. Μια διεθνής ομάδα γεωγράφων, γεωεπιστημόνων και αρχαιολόγων είχε καταγράψει πειστικά στοιχεία που δείχνουν ότι κοντά στο ιερό υπήρχε μια μεγάλη λίμνη, η λεγόμενη «Λίμνη της Ολυμπίας», η οποία διαμόρφωσε το περιβάλλον και την ιστορία της περιοχής.

Η μελέτη αυτή, που έγινε υπό την καθοδήγηση της Lena Slabon από το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz (Γερμανία), βασίστηκε στην προσεκτική ανάλυση ιζηματογενών πυρήνων από τις λεκάνες των Μακρίσιων και του Λαδικού, οι οποίες περιβάλλουν τον αρχαιολογικό χώρο. Τα συμπεράσματα είναι σαφή: «Βρήκαμε ιζηματογενή στοιχεία που μαρτυρούν την ύπαρξη λιμναίου περιβάλλοντος και στις λεκάνες.

Με βάση πολυάριθμες ραδιοχρονολογήσεις, ανακαλύψαμε ότι η Λίμνη της Ολυμπίας υπήρχε από την 8η χιλιετία π.Χ. έως τουλάχιστον τον 6ο αιώνα μ.Χ.», δηλώνει η ερευνητική ομάδα.

Αναλύοντας αυτά τα «αρχεία του εδάφους», οι επιστήμονες εντόπισαν διάφορους τύπους αποθέσεων, μεταξύ των οποίων ιλύ και άργιλο, τα οποία σχηματίζονται μόνο σε ήρεμα υδάτινα περιβάλλοντα, όπως λίμνες ή έλη.

Αυτά τα λιμναία ιζήματα βρέθηκαν διασκορπισμένα σε μια εκτεταμένη περιοχή, γεγονός που υποδεικνύει την ύπαρξη μιας μεγάλης, ρηχής λίμνης, και όχι απλώς μιας μικρής λιμνούλας ή εγκαταλελειμμένης καμπής του ποταμού.

Τα ευρήματα στα ιζήματα

Για να κατανοήσουν τη χρήση της λιμανιού, οι επιστήμονες προχώρησαν σε λήψη 17 πυρήνων ιζημάτων από διαφορετικά σημεία της περιοχής. Οι αναλύσεις αποκάλυψαν στρώματα πλούσια σε οργανική ύλη, άργιλο και λεπτή ιλύ, στοιχεία που παραπέμπουν σε περιβάλλον στάσιμων ή χαμηλής ροής υδάτων.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν: αυξημένες συγκεντρώσεις φωσφόρου, ίχνη βαρέων μετάλλων, οργανικά κατάλοιπα ανθρώπινης και ζωικής δραστηριότητας, καθώς και μικροοργανισμοί που επιβιώνουν σε συνθήκες χαμηλού οξυγόνου.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα ενός έντονα χρησιμοποιούμενου υδάτινου χώρου, στον οποίο υπήρχε σημαντική ανθρώπινη δραστηριότητα επί αιώνες.

Μέσα στα ιζήματα βρέθηκαν επίσης κεραμικά θραύσματα, οικοδομικά υλικά και ίχνη καύσης, στοιχεία που ενισχύουν το σενάριο οργανωμένης χρήσης της περιοχής.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το πιθανό λιμάνι θα μπορούσε να εξυπηρετεί τη μεταφορά επισκεπτών προς το ιερό, τη διακίνηση τροφίμων και εμπορευμάτων, τη μεταφορά οικοδομικών υλικών, ακόμη και τις ανάγκες συντήρησης των μνημείων.

Το ενδεχόμενο ύπαρξης πλωτής διαδρομής προς τον ιερό χώρο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς θα εξηγούσε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο η Ολυμπία μπορούσε να διαχειρίζεται τις τεράστιες ανάγκες φιλοξενίας κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

Πώς «θάφτηκε» το λιμάνι

Η μελέτη επιχειρεί να εξηγήσει και τον τρόπο με τον οποίο η κατασκευή εγκαταλείφθηκε και τελικά θάφτηκε κάτω από τα φερτά υλικά.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, καταστροφικοί σεισμοί που έπληξαν την περιοχή τον 6ο αιώνα μ.Χ. πιθανότατα προκάλεσαν κατολισθήσεις στην κοιλάδα του ποταμού Κλαδέου, οδηγώντας σε πλημμύρες και εκτεταμένες λασπορροές.

Τα υλικά αυτά φαίνεται ότι κάλυψαν τόσο τον χώρο λατρείας όσο και την πιθανή λιμενική εγκατάσταση, σηματοδοτώντας το τέλος της λειτουργίας της.

Το χρονικό αυτό σημείο συμπίπτει και με τη γενικότερη εγκατάλειψη της Αρχαίας Ολυμπίας, όπως καταγράφεται από τα αρχαιολογικά δεδομένα.

Οι επιφυλάξεις

Παρά τα ιδιαίτερα εντυπωσιακά ευρήματα, οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν μπορούν ακόμη να καταλήξουν σε οριστικά συμπεράσματα.

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, η τελική αξιολόγηση της δομής που εντοπίστηκε μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω εκτεταμένων αρχαιολογικών ανασκαφών που θα αποκαλύψουν με σαφήνεια τη μορφή και τη χρήση της εγκατάστασης.

Ωστόσο, η πιθανότητα η Αρχαία Ολυμπία να διέθετε εσωτερικό λιμάνι θεωρείται πλέον ένα εξαιρετικά σοβαρό επιστημονικό ενδεχόμενο, το οποίο ανοίγει νέους δρόμους στην έρευνα και αλλάζει όσα γνωρίζαμε για έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους του κόσμου.