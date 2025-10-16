Κι όμως ο Ναν έχει αντίπαλο: Ο παίκτης «έκπληξη» που ξεπερνάει σε πόντους τον σταρ του Παναθηναϊκού

Η φετινή σεζόν στη Euroleague είναι μια γεμάτη και πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά, αφού το ταλέντο και η ποιότητα έχει αυξηθεί κατά πολύ στην διοργάνωση. Πολλοί είναι οι παίκτες που θα μας απασχολήσουν φέτος, πέρα από τους «συνήθεις υπόπτους», όπως είναι ο Κέντρικ Ναν.

Βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της χρονιάς, ωστόσο, έχουμε πάρει μια γεύση από τι πρόκειται να δούμε φέτος. Μέχρι στιγμής έχουν διεξαχθεί τέσσερις αγωνιστικές και έχουν διαμορφωθεί ήδη οι πρώτοι σκόρερ της Euroleague. Στην πρώτη θέση, πάνω από τον Κέντρικ Ναν, βρίσκεται ο Ναντίρ Χιφί. Ο παίκτης της Παρί μετράει μέσο όρο 23.2 πόντους σε τέσσερα ματς, ενώ ο σταρ του Παναθηναϊκού έχει σημειώσει 21.8 πόντους, καταλαμβάνοντας έτσι την δεύτερη θέση.

Οι πρώτοι 10 σκόρερ της Euroleague μέχρι στιγμής

Νάσον Χίφι – 23.2π Κέντρικ Ναν – 21.8π Τζόρνταν Νουόρα – 20.2π Τιμοτέ Λουαβου-Καμπαρό - 19.2π Σάσα Βεζένκοφ –18.5π Ουίλ Κλάιμπερν – 18.2π Τζέιμς Ρόμπινσον – 17.7π Άντονι Μπλέικνεϊ –17.5π Όλιβερ Μουρ – 17.5π Μαφιόντου Καμπενγκέλε – 16.8π

Υπενθυμίζουμε πως την περασμένη σεζόν ο Κέντρικ Ναν ολοκλήρωσε τη regular season της EuroLeague ως δεύτερος σκόρερ της διοργάνωσης, πίσω μόνο από τον Κάρσεν Έντουαρντς, ο οποίος κατέκτησε την κορυφή, και μπροστά από τον Σάσα Βεζένκοφ, που βρέθηκε στην τρίτη θέση