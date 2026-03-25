Κι όμως υπάρχει Eurovision για τα δέντρα: Ποια χώρα της Ευρώπης αναδείχθηκε νικήτρια το 2026

Οι χώρες της Ευρώπης δεν βρίσκονται «αντιμέτωπες» μόνο για το καλύτερο τραγούδι στον ετήσιο διαγωνισμό της Eurovision, αλλά και για το πιο όμορφο, ιστορικό και σημαντικό δέντρο που υπάρχει στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Σε αυτήν την διαφορετική, οικολογική Eurovision, μια λιθουανική βελανιδιά ανακηρύχθηκε Ευρωπαϊκό Δέντρο της Χρονιάς για το 2026, βάζοντας τέλος σε τέσσερα χρόνια πολωνικής κυριαρχίας στο διαγωνισμό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Politico, η γέρικη βελανιδιά του Laukai, ηλικίας 400 ετών, που στέκει αγέρωχη στην αγροτική κοινότητα του Rukai στη Λιθουανία, στέφθηκε νικήτρια σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο, νικώντας μια άγρια μηλιά που δεσπίζει σε ένα χωριό της Σλοβακίας και μια φτελιά που γέρνει πάνω στην τάφρο ενός κάστρου στην Πολωνία.

«Αυτή είναι πραγματικά μια εξαιρετική, ιστορική στιγμή για τη Λιθουανία. Κάποια στιγμή, αυτό το δέντρο είχε σχεδόν ξεχαστεί, αλλά οι άνθρωποι ενώθηκαν, το φρόντισαν και του έδωσαν νέα ζωή. Σήμερα, βρισκόμαστε εδώ εξαιτίας αυτού», δήλωσε εκπρόσωπος της Λιθουανίας τη στιγμή που παραλάμβανε το βραβείο, ενώ Πολωνοί σχολιαστές παρακαλούσαν τους διοργανωτές να «σταματήσουν την καταμέτρηση» στη ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης στο YouTube.

Είναι η πρώτη φορά που ένα δέντρο στη Λιθουανία κερδίζει την πρώτη θέση, στις 15 ετήσιες διοργανώσεις του διαγωνισμού.

Οι κόντρες και η αλλαγή στον τρόπο ψηφοφορίας

Όπως και η μουσική Eurovision, έτσι και η Eurovision των δέντρων χαρακτηρίζεται από μεγάλο ανταγωνισμό, κόντρες, ακόμα και καβγάδες στο διαδίκτυο.

Η νίκη της Βελανιδιάς του Laukai ακολουθεί μια αλλαγή στο σύστημα διαδικτυακής ψηφοφορίας, το οποίο παλιότερα ευνοούσε τις μεγαλύτερες χώρες και πέρσι είχε πυροδοτήσει μια έντονη διαμάχη μεταξύ Πολωνών και Ισπανών φίλων των δέντρων.

Η Πολωνία είχε κερδίσει τους τελευταίους τέσσερις διαγωνισμούς, κυρίως χάρη στις ψήφους των ακολούθων ενός δημοφιλούς πολωνικού λογαριασμού στο Instagram, που ονομάζεται «Make Life Harder».

Serce Ogrodu - The Heart of the Garden



The European Tree of the Year 2024



A Common beech (Fagus sylvatica) that lives in the Botanical Garden of the University of Wrocław, Poland



Photo: Bożena Piotrowska pic.twitter.com/Tcvo1svfWX — The English Oak Project (@TheKentAcorn) August 18, 2025

Ωστόσο, ο περσινός διαγωνισμός στιγματίστηκε από μια καμπάνια σε μια ισπανική κωμική εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης, όπου εμφανίστηκε μια πινακίδα που χαρακτήριζε το πολωνικό δέντρο «ένα μάτσο σκουπίδια» και έλεγε ότι μύριζε «σαν μασχάλες».

Η τεταμένη ατμόσφαιρα που πυροδοτήθηκε στο διαδίκτυο ερχόταν σε αντίθεση με τον στόχο του διαγωνισμού, που είναι να φέρνει πιο κοντά τις ευρωπαϊκές κοινότητες μέσα από την κοινή αγάπη για τη φύση.

Το σύστημα καταμέτρησης ψήφων άλλαξε. Οι διοργανωτές επινόησαν ένα σύστημα «βαθμών δέντρων», όπου μια ψήφος για ένα δέντρο από μια μικρότερη χώρα μετρούσε περισσότερο από μια ψήφο για έναν διαγωνιζόμενο από μεγαλύτερη χώρα.

«Είμαι πολύ ευγνώμων στους συναδέλφους μου που είχαν το θάρρος να σχεδιάσουν αυτό το σύστημα και να το εφαρμόσουν», δήλωσε ο Petr Kazda, διευθύνων σύμβουλος του Τσεχικού Ιδρύματος Περιβαλλοντικής Συνεργασίας, το οποίο υποστηρίζει τον διαγωνισμό.

Από περίπου 200.000 ψήφους, η Βελανιδιά του Laukai έλαβε 6.153 «βαθμούς δέντρων», η μηλιά της Σλοβακίας 4.766 βαθμούς και η φτελιά της Πολωνίας 4.720 βαθμούς. Η φτελιά της Argyle Street στο Ηνωμένο Βασίλειο, που υψώνεται πάνω από έναν από τους κεντρικούς δρόμους της Γλασκώβης, κατέλαβε την τελευταία, 12η θέση με 536 βαθμούς.